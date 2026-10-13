El río Paraná continúa en ascenso en distintos puntos de la cuenca y la evolución de sus niveles mantiene la atención puesta en Santa Fe. Las lluvias intensas registradas en el norte del país y en sectores de Brasil y Paraguay elevaron los caudales, mientras los organismos técnicos siguen el desplazamiento del agua hacia el tramo medio del río.
El Paraná crece y Santa Fe sigue de cerca la evolución de la cuenca
El informe hidrométrico del Instituto Nacional del Agua registró 3,51 metros en el puerto local, por debajo de los niveles de alerta y evacuación. Las lluvias intensas elevaron los caudales en el norte, llevaron a Yacyretá a abrir las compuertas de su vertedero y mantienen bajo seguimiento también al río Uruguay. El fenómeno de El Niño suma un factor de atención para la primavera.
Según el informe hidrométrico del Instituto Nacional del Agua (INA) del lunes 12 de octubre, el Paraná registró una altura de 3,51 metros en el puerto de Santa Fe, con una variación diaria de dos centímetros. Para esa estación, el organismo establece el nivel de alerta en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70 metros.
El registro local se mantiene, por lo tanto, por debajo de ambos umbrales. La atención está puesta en cómo evolucionará el nivel durante los próximos días, en función de los aportes que llegan desde aguas arriba y de las lluvias previstas para diferentes sectores de la cuenca.
Las proyecciones difundidas en los últimos días plantearon la posibilidad de que el río supere los cuatro metros en Santa Fe durante la segunda mitad de octubre. Esa referencia debe considerarse una estimación y no una altura confirmada por el último registro hidrométrico. Para establecer una cifra precisa, es necesario contar con el pronóstico oficial actualizado del INA.
Yacyretá abrió las compuertas ante el aumento de los caudales
La dimensión regional de la crecida quedó reflejada en un comunicado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), publicado el 12 de octubre. La central hidroeléctrica informó que abrió las compuertas del vertedero principal para atenuar los efectos del aumento de las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba y de las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca.
Según la entidad, el caudal afluente a Yacyretá rondaba los 28.000 metros cúbicos por segundo y la tendencia era creciente. El informe atribuyó ese volumen a la combinación de los aportes del río Iguazú, que habían aumentado tras las lluvias, y de las descargas provenientes de Itaipú.
La EBY indicó, además, que las precipitaciones en la cuenca del Iguazú superaron ampliamente las cantidades previstas y elevaron sus aportes. En ese escenario, las maniobras realizadas en Yacyretá buscan amortiguar el impacto del mayor volumen de agua que llega desde el norte.
La apertura de compuertas no debe interpretarse, por sí sola, como la causa de la crecida. De acuerdo con la explicación difundida por la propia entidad, el fenómeno responde al incremento natural de los caudales y a las lluvias en la cuenca, mientras que la operación de la represa procura atenuar sus efectos.
Las Cataratas del Iguazú, otro indicador de las lluvias
En el extremo norte de la región, el aumento del caudal del río Iguazú provocó restricciones preventivas en sectores turísticos de las Cataratas. La situación refleja la magnitud de las precipitaciones registradas en esa cuenca, que aporta agua al sistema del Paraná.
El comportamiento del Iguazú es relevante para seguir la evolución de los caudales que confluyen con el Paraná, aunque no permite anticipar por sí solo qué altura alcanzará el río en Santa Fe. Entre ambos puntos intervienen otros aportes, las condiciones de las cuencas y la propagación de la onda de crecida.
Por eso, los registros del norte deben analizarse junto con las mediciones de las estaciones intermedias y los pronósticos hidrológicos específicos para el tramo santafesino.
El río Uruguay también presenta niveles elevados
El escenario regional no se limita al Paraná. El informe hidrometeorológico diario del INA del 9 de octubre advirtió que el río Uruguay atravesaba una nueva onda de crecida y que, en Paso de los Libres, el nivel superaba la marca de evacuación. El organismo también anticipaba lluvias abundantes en sectores aguas arriba y la posibilidad de que persistieran niveles elevados durante varios días.
En Entre Ríos, la situación en torno a Salto Grande y el aumento de las aguas del Uruguay también formaban parte del panorama de seguimiento. Sin embargo, se trata de una cuenca diferente: aunque las precipitaciones pueden afectar simultáneamente a ambos sistemas, la evolución del río Uruguay no determina de manera directa la altura que alcanzará el Paraná en Santa Fe.
La coincidencia de crecidas en distintos cursos de agua sí muestra la importancia de observar el comportamiento de toda la región, especialmente cuando las lluvias se concentran en las cuencas altas y medias.
El Niño y la perspectiva para la primavera
A la situación hidrológica se suma el pronóstico climático. El Servicio Meteorológico Nacional identificó condiciones de El Niño y, para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, señaló una probabilidad del 100% de continuidad de esa fase, con intensidad fuerte o muy fuerte.
El fenómeno suele asociarse con mayores probabilidades de precipitaciones por encima de los valores normales en sectores del Litoral. Esto no significa que las lluvias vayan a ser constantes ni que necesariamente se produzcan inundaciones en Santa Fe, pero sí constituye un factor relevante para el seguimiento de los ríos durante la primavera.
Las perspectivas estacionales deben complementarse con los pronósticos meteorológicos de corto plazo y los informes hidrológicos, que permiten evaluar cómo se combinan las lluvias efectivamente registradas con los caudales que llegan desde otras zonas.
Qué puede pasar en Santa Fe
Por el momento, la altura del Paraná en el puerto local se mantiene por debajo de los umbrales de alerta y evacuación establecidos por el INA. El escenario para las próximas semanas dependerá de la evolución de los aportes desde el norte, de las precipitaciones en la cuenca y de las próximas actualizaciones de los pronósticos.
La crecida en distintos puntos del sistema, las maniobras operativas en Yacyretá y la perspectiva de una primavera con lluvias superiores a las habituales justifican mantener el monitoreo. Sin embargo, esos factores no permiten afirmar por sí solos que habrá una inundación en la ciudad.
Los registros de altura de la Prefectura Naval Argentina, los informes del Instituto Nacional del Agua y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional son las referencias para seguir el comportamiento del río y actualizar el escenario a medida que se conozcan nuevos datos.