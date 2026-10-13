Crecida de los ríos

El Paraná crece y Santa Fe sigue de cerca la evolución de la cuenca

El informe hidrométrico del Instituto Nacional del Agua registró 3,51 metros en el puerto local, por debajo de los niveles de alerta y evacuación. Las lluvias intensas elevaron los caudales en el norte, llevaron a Yacyretá a abrir las compuertas de su vertedero y mantienen bajo seguimiento también al río Uruguay. El fenómeno de El Niño suma un factor de atención para la primavera.