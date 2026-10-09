Mientras en gran parte del mapa global los pronósticos anticipan una seguidilla de temperaturas extremas y sofocantes, el escenario climático para la Argentina en el cierre del año presenta un perfil bien diferenciado: un comportamiento que se verá marcado por un flujo de humedad y temperaturas moderadas en la franja central.
El SMN presentó el pronóstico para el último trimestre de 2026: lluvias e inestabilidad en Santa Fe
El informe estacional anticipa precipitaciones por encima de lo habitual y marcas térmicas templadas en el centro del país durante el cierre de este año.
Esta primavera combina un evento de El Niño en pleno desarrollo con el ciclo habitual de lluvias. El resultado, según las proyecciones probabilísticas, anticipa un trimestre de acumulados importantes y riesgos de anegamientos o crecidas, con especial impacto sobre la provincia de Santa Fe y todo el Litoral.
De acuerdo con el informe estacional elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la base de modelos estadísticos y numéricos globales, el patrón de precipitaciones para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026 presentará marcadas asimetrías a lo largo del territorio nacional.
Un trimestre de intensas lluvias con foco en la provincia de Santa Fe
En toda la región del Litoral —que abarca a la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa—, además del oeste santafesino, Córdoba, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia, la tendencia oficial establece una mayor probabilidad de registrar lluvias en la categoría Superior a la normal (SN). En la franja este y central, las probabilidades de superar los promedios climatológicos históricos superan el 50% y 55%.
Por su parte, se prevén valores normales o superiores a la normal hacia el centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Santiago del Estero, el centro-este de Buenos Aires y el noroeste patagónico. En contraste, el este del NOA y el sur de la Patagonia mantendrán lluvias en la categoría normal o inferior, mientras que en el oeste del NOA prevalecerán registros inferiores a la normal.
El organismo meteorológico aclaró que estos valores representan promedios acumulados para los 90 días del trimestre. Por ello, no se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente más intensos o de corta duración, motivo por el cual se enfatiza mantener la consulta de las alertas semanales y los partes diarios.
Termómetro en el centro y marcas altas acumuladas en el NOA
En lo que refiere al comportamiento del campo térmico para el período octubre-noviembre-diciembre de 2026, el mapa probabilístico del SMN proyecta un escenario heterogéneo entre las distintas regiones.
Las marcas térmicas medias se ubicarán en la categoría Inferior a la normal (IN) sobre gran parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste bonaerense. En el sur del Litoral, el centro-este de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia, las temperaturas medias tenderán a mantenerse dentro del rango normal o inferior a la normal.
El reporte detalla que este comportamiento en la franja central responde a una menor amplitud térmica media estimada para el período, lo que incrementa las probabilidades de registrar una menor frecuencia de días con temperaturas máximas desmedidamente elevadas o extremas.
Una situación opuesta se prevé para el Noroeste Argentino (NOA), donde prevalecerán temperaturas superiores a la normal. En tanto, el centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta, Santiago del Estero y el sudoeste patagónico presentarán marcas medias en el rango normal o superior a los promedios históricos.
Alcance de las previsiones probabilísticas
El Servicio Meteorológico Nacional recordó que estas perspectivas estacionales reflejan únicamente condiciones medias globales y no contemplan singularidades de escala subestacional.
Fenómenos acotados en el tiempo —como la intensidad de pasajes frontales, irrupciones breves de aire frío, bloqueos atmosféricos o ráfagas— deben monitorearse mediante las herramientas de pronóstico a corto plazo y el Sistema de Alerta Temprana del organismo.