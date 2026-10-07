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El Niño y las lluvias: 4 puntos que revisar antes de impermeabilizar techos y paredes
Ante una temporada con mayor probabilidad de lluvias intensas, revisar techos y paredes antes de impermeabilizar resulta clave para prevenir filtraciones. Sebastián Gallo, referente técnico de Universo, explica qué controles realizar y cómo preparar las superficies.
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Con una temporada marcada por una mayor probabilidad de lluvias intensas, preparar la vivienda requiere algo más que elegir un impermeabilizante. Antes de realizar el trabajo, es necesario revisar el estado de techos, paredes y sistemas de desagüe para detectar posibles inconvenientes y resolverlos con anticipación.
Sebastián Gallo, referente técnico de Universo, señaló que este es un momento adecuado para ocuparse de esas tareas. “Noviembre y diciembre se vienen con bastante precipitaciones. La Municipalidad viene insistiendo con el tema del fenómeno del Niño y ahí empiezo a trabajar con el consumidor para la prevención”, explicó.
Desagües
Uno de los primeros controles debe hacerse sobre las superficies expuestas a la lluvia. En una losa, la pendiente tiene que permitir que el agua avance hacia los puntos de desagüe. Si después de una precipitación quedan sectores con acumulación, es necesario resolver esa situación antes de impermeabilizar.
Gallo remarcó además la importancia de revisar todo el sistema encargado de retirar el agua de la superficie. “Tenemos que tener algunas cositas en cuenta; el agua estancada, ver la limpieza de todo lo que es los pluviales, los desagües, canaletas”, sostuvo.
La limpieza de esos elementos permite evitar obstrucciones provocadas por hojas, tierra y otros residuos. También es conveniente controlar las veredas perimetrales y los distintos sectores por donde debe escurrir el agua. “Una losa está diseñada para que pegue el agua y escurra rápidamente, no me tiene que quedar agua estancada”, explicó Gallo.
Grietas
Otro de los controles corresponde a las fisuras y grietas que puedan encontrarse en la superficie. En estos casos, el impermeabilizante no debería utilizarse como solución directa sobre una abertura que requiere tratamiento.
El especialista estableció un criterio concreto para determinar cuándo es necesario reparar antes de continuar con el trabajo: “Si tengo grietas que entra la punta de un cuchillo, tengo que ir a una reparación previa”.
Para esas intervenciones pueden utilizarse productos específicos para grietas y juntas. Gallo mencionó también los selladores basados en silanos modificados, una tecnología que permite trabajar incluso con presencia de humedad. “Se llaman silanos modificados, que secan en contacto con la humedad”, indicó.
Una vez realizadas las reparaciones, la superficie debe quedar preparada para recibir el producto. La limpieza es parte de esa etapa y resulta especialmente importante cuando se trabaja sobre superficies que acumularon suciedad o grasa.
Techos
La superficie sobre la que se trabaja también determina qué controles adicionales deben realizarse. En el caso de los techos de chapa, es necesario revisar las fijaciones y prestar atención a los movimientos propios del material.
“Tengo que ver que el clavo esté bien, que la chapa no trabaje y si tiene tornillos, reajustar. En las uniones tenemos que usar una venda para reforzar ese movimiento de la chapa que es más frecuente o más activo que una losa”, detalló Gallo.
En los techos y losas correctamente preparados, Universo recomienda Colorín Thermocontrol Techos Membrana Líquida, una membrana acrílica de alta elasticidad con poliuretano y 10 años de garantía. El producto está pensado para formar una barrera continua frente al agua y puede utilizarse sobre concreto, revoque, fibrocemento, tejas y carpetas cementicias previamente acondicionadas.
Para paredes y frentes exteriores, la alternativa recomendada es Colorín Thermocontrol Flex, un impermeabilizante elastomérico de poliuretano desarrollado para superficies expuestas a la lluvia.
Aplicación
La aplicación del impermeabilizante requiere condiciones adecuadas. Cuando hay probabilidad de precipitaciones, Gallo diferencia entre las tareas de preparación y la colocación del producto. “Hoy si tenemos probabilidad de lluvia, no podemos trabajar con una pintura, pero sí podemos empezar a trabajar con la limpieza”, comentó.
La preparación también incluye controlar que la superficie esté en condiciones antes de comenzar. “Limpio, seco, desengrasado, libre de polvo, es una regla para pintar lo que tengamos que pintar”, indicó.
Otro aspecto que incide directamente en el resultado es la cantidad de producto utilizada. Gallo explicó que respetar el rendimiento indicado permite alcanzar el espesor necesario para formar una protección adecuada.
“Lo importante de un impermeabilizante para techo es darle el rendimiento exacto, rinde 1 kg de producto 1 m2. Con eso nos aseguramos los micronajes adecuados para hacer una impermeabilización segura”, detalló.
Para calcular la cantidad necesaria, el procedimiento parte de la superficie que se va a cubrir. “Solamente los metros cuadrados, sacar largo por ancho de la losa o si es un frente lo mismo y nosotros te sacamos la proporción de pintura que vos vas a necesitar”, explicó Gallo.
Universo también ofrece asesoramiento para quienes necesitan determinar qué tratamiento requiere una superficie antes de comenzar. “También me puedes hacer un videíto, con ese videíto nosotros vemos el tema de las grietas y te ayudamos a resolverlo”, señaló.
La firma cuenta con 50 sucursales y asesoramiento personalizado, además de venta online a través de tiendauniverso.com.ar. También dispone de una promoción por la compra de 40 litros de Colorín Thermocontrol Flex o Thermocontrol Techos, que incluye 10 litros de Colorín Acrylatex Interior sin cargo.