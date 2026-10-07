El Niño y las lluvias: 4 puntos que revisar antes de impermeabilizar techos y paredes

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Ante una temporada con mayor probabilidad de lluvias intensas, revisar techos y paredes antes de impermeabilizar resulta clave para prevenir filtraciones. Sebastián Gallo, referente técnico de Universo, explica qué controles realizar y cómo preparar las superficies.