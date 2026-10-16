Crecida del río Paraná: cuándo se espera el pico y qué pasará en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos

Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata. Fuente: INA

Pronóstico a corto plazo de niveles del río Paraná, en Santa Fe. Fuente: INA

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