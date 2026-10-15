El río Paraná continúa en ascenso y podría alcanzar los 5,16 metros en el puerto de Santa Fe el próximo 27 de octubre, de acuerdo con las últimas proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA). La situación mantiene en seguimiento a las autoridades provinciales, especialmente por las posibles consecuencias en las localidades ribereñas.
El Paraná podría llegar a los 5,16 metros en Santa Fe: cómo la provincia sigue de cerca la crecida
El secretario provincial de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, advirtió que las intensas lluvias registradas en la cuenca provocarán un importante aumento del caudal durante las próximas semanas.
En diálogo con El Litoral, Nicolás Mijich, secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, explicó que las intensas precipitaciones registradas durante el último fin de semana en la cuenca media y alta del Paraná provocaron aumentos importantes en los caudales de los ríos Iguazú, Paraguay y Paraná.
“Tuvimos un evento de altas precipitaciones, con lluvias que en algunos casos superaron los 300 milímetros. Esto va a provocar una onda de crecida a lo largo de todo el río que afecta a nuestra provincia”, señaló.
El funcionario aclaró que las estimaciones pueden modificarse durante los próximos días, especialmente si continúan las lluvias en el norte argentino y el sur de Brasil.
Cuánto podría crecer el Paraná y cuáles son los niveles de alerta
Según el pronóstico del INA actualizado el 13 de octubre, el Paraná podría alcanzar una altura de 5,16 metros en el puerto de Santa Fe el martes 27 de octubre.
Ese valor se encuentra próximo a los niveles de referencia establecidos para la capital provincial.
Actualmente, los parámetros son:
- 5,30 metros: nivel de alerta.
- 5,70 metros: nivel de evacuación.
- 6,61 metros: altura alcanzada durante la crecida de 2016.
Mijich remarcó que estos datos deben interpretarse como proyecciones y no como alturas definitivas.
“Hay que seguir monitoreando. Fueron lluvias muy importantes en un período corto y tenemos que ver cómo evoluciona la onda de crecida, especialmente porque el río viene de mucho tiempo con una bajante considerable”, explicó.
El funcionario también señaló que los pronósticos mantienen condiciones de inestabilidad en sectores de la cuenca, por lo que nuevas precipitaciones podrían modificar el escenario.
Santa Fe realizó más de 600 intervenciones hídricas
Frente al incremento del caudal, el secretario aseguró que la provincia se encuentra en mejores condiciones de preparación que durante otros episodios de crecida.
Según detalló, desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro se acumularon alrededor de 600 intervenciones en materia hídrica, que incluyen la limpieza de más de 5.000 kilómetros de canales y trabajos de protección en aproximadamente 100 localidades identificadas por su vulnerabilidad hídrica.
También se realizaron tareas de mantenimiento y recuperación de defensas en el área metropolitana de Santa Fe.
Entre las principales obras mencionó la readecuación de terraplenes, limpieza de canales, recuperación de estaciones de bombeo, incorporación de nuevos equipos y mejoras en los accesos para permitir la operación de maquinaria durante situaciones de emergencia.
“Hoy estamos en una condición mucho mejor por toda la obra acumulada y porque hubo una preparación anticipada frente al pronóstico de El Niño”, afirmó.
Mijich recordó que desde julio se desarrollaron encuentros regionales y reuniones con municipios y comunas para advertir sobre las perspectivas climáticas y coordinar tareas preventivas.
La importancia de tener planes de contingencia
Si bien destacó las obras ejecutadas, el funcionario reconoció que ninguna infraestructura puede garantizar una protección absoluta frente a fenómenos meteorológicos extraordinarios.
Por esa razón, el Gobierno provincial trabaja junto con Protección Civil y las autoridades locales en la organización de planes de contingencia.
Estos mecanismos contemplan la participación de bomberos, policías, instituciones locales y equipos municipales, además de la identificación de sectores vulnerables y posibles lugares de evacuación.
“Las obras muchas veces pueden ser superadas por los fenómenos naturales. Por eso es importante tener todo ordenado, saber quiénes son los responsables, qué tiene que hacer cada uno y dónde podemos evacuar personas si fuera necesario”, explicó.
En ese sentido, destacó que la principal prioridad ante una emergencia es preservar la integridad de la población.
“Primero hay que proteger la vida de las personas, después los bienes y después la producción. Esas son las premisas al momento de actuar en una emergencia”, sostuvo.