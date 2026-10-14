Emergencia regional

La crecida de los ríos Paraná e Iguazú agrava las inundaciones en la Triple Frontera y obliga a evacuar

Las lluvias intensas afectan a Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu y Ciudad del Este. El nivel del río Iguazú superó la cota de evacuación en la ciudad misionera y en Paraguay murió una mujer tras el derrumbe de su vivienda.