La situación hídrica en la Triple Frontera se agravó por la crecida de los ríos Paraná e Iguazú, que provocó inundaciones, daños materiales y evacuaciones en localidades de Argentina, Brasil y Paraguay. Las precipitaciones acumuladas durante los últimos días elevaron el nivel de los cursos de agua y encendieron las alertas en sectores ribereños.
La crecida de los ríos Paraná e Iguazú agrava las inundaciones en la Triple Frontera y obliga a evacuar
Las lluvias intensas afectan a Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu y Ciudad del Este. El nivel del río Iguazú superó la cota de evacuación en la ciudad misionera y en Paraguay murió una mujer tras el derrumbe de su vivienda.
El fenómeno afecta a Puerto Iguazú, en Misiones; Foz do Iguaçu, en Brasil; y Ciudad del Este, en Paraguay. En esta última ciudad, más de un centenar de familias debieron abandonar sus viviendas por el avance del agua, mientras que una mujer de 58 años murió tras el derrumbe de su casa.
La evolución de los niveles de los ríos mantiene en alerta a las autoridades, que realizan tareas de asistencia y monitoreo ante el riesgo de nuevas inundaciones. La situación también genera preocupación por el impacto que puede tener la continuidad de las lluvias en toda la cuenca.
Puerto Iguazú
En Puerto Iguazú, el río Iguazú alcanzó los 32,20 metros a las 18 del martes 13 de octubre, según datos de la Prefectura Naval Argentina. Esa marca se ubicó 4,20 metros por encima de la cota de evacuación, establecida en 28 metros.
La evolución del nivel muestra la rapidez con la que aumentó el caudal en pocos días. El 10 de octubre, el río se encontraba en 20,70 metros, por lo que subió aproximadamente 12 metros desde entonces. Durante algunos períodos del martes, el incremento superó los 20 centímetros por hora.
La crecida pone bajo observación a los sectores próximos a las márgenes y a las instalaciones portuarias. Las autoridades mantienen el seguimiento de los registros hidrométricos para evaluar posibles medidas preventivas según la evolución del agua.
En el lado brasileño, la situación también es compleja. En Foz do Iguaçu se registraron más de 200 milímetros de lluvia desde el sábado 11 de octubre, un volumen que contribuyó al aumento del nivel del río Iguazú y provocó anegamientos en distintos puntos de la ciudad.
Entre las zonas afectadas se encuentran Porto Meira y Jardim Bourbon. También se inundaron instalaciones de clubes ubicados cerca del Paraná, incluido el Cataratas Iate Clube. Según el balance de Defensa Civil difundido el martes, nueve personas estaban sin hogar y otras 16 habían tenido que dejar temporalmente sus viviendas.
Evacuaciones en Paraguay
En Ciudad del Este, el desborde del arroyo Acaraymí agravó las inundaciones en el barrio San Rafael. Entre 110 y 120 personas debieron ser evacuadas, de acuerdo con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay, Arsenio Zárate.
Algunas familias fueron trasladadas a refugios, mientras que otras buscaron alojamiento en casas de familiares o en sectores ubicados a mayor altura. Los equipos de emergencia organizaron operativos para trasladar pertenencias y distribuir alimentos y agua potable, además de realizar tareas destinadas a facilitar el escurrimiento.
La emergencia también tuvo consecuencias fatales. Una mujer de 58 años murió el lunes 12 de octubre en el barrio Pablo Rojas, luego de que se derrumbara su vivienda y quedara atrapada entre los escombros, según reportes de medios paraguayos.
En paralelo, la crecida del Paraná motivó medidas preventivas en los pasos fluviales de la región. La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay dispuso el cierre temporal de puestos de control compartidos con Argentina y Brasil debido a las condiciones adversas y a la suspensión de servicios de cruce en embarcaciones.
Más agua
El comportamiento de los ríos durante los próximos días dependerá de las precipitaciones y de los aportes de sus afluentes. En la zona de Foz do Iguaçu, Itaipú Binacional advirtió que el nivel del Paraná podría alcanzar los 120,06 metros sobre el nivel del mar, con posibilidades de llegar a los 121 metros, según la evolución de las condiciones hidrológicas.
La persistencia de las lluvias en la cuenca del Iguazú y en el estado brasileño de Paraná agrega incertidumbre a la evolución de la emergencia. Por ese motivo, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los sectores bajos y las comunidades que viven cerca de los cursos de agua.
Mientras continúan los operativos de asistencia, la prioridad es reducir los riesgos para la población y anticipar nuevos desplazamientos preventivos. La crecida simultánea de los ríos Paraná e Iguazú mantiene bajo presión a las tres ciudades de la Triple Frontera, donde el nivel del agua sigue siendo el principal factor de preocupación.