Las Cataratas del Iguazú registran un volumen de agua de 10 millones de litros por segundo este martes 13 de octubre, en un contexto de aumento del caudal del río Iguazú. Ante la previsión de que el nivel continúe subiendo, los equipos del Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, comenzaron a retirar las barandas de la pasarela que conduce a los saltos.vide
En medio de un caudal feroz, trabajadores retiran las barandas de la pasarela de las Cataratas del Iguazú
El agua llega a los 10 millones de litros por segundo en el lado brasileño. El acceso a la pasarela permanece cerrado y otros senderos también fueron inhabilitados por seguridad.
La medida forma parte del protocolo de seguridad aplicado en el área ante este tipo de fenómenos. El acceso a esa estructura fue cerrado preventivamente el domingo 11 de octubre, a las 8, para evitar riesgos derivados de la fuerza del agua y de las condiciones del río.
Mientras se mantiene la restricción, el parque brasileño continúa recibiendo visitantes en los sectores que permanecen habilitados. Las autoridades monitorean de manera permanente la situación para evaluar cuándo será posible recuperar el acceso a los recorridos afectados.
Qué sectores funcionan
El Sendero de las Cataratas y sus miradores continúan abiertos, por lo que los turistas pueden contemplar los saltos desde los puntos de observación habilitados. La actividad en el Parque Nacional do Iguaçu sigue con normalidad en esas áreas.
En cambio, los caminos de Poço Preto y Bananeiras también permanecen temporalmente cerrados. La decisión responde al aumento del nivel del río y busca preservar la seguridad de quienes recorren el área protegida.
La reapertura de la pasarela dependerá de que las condiciones hidrológicas permitan el tránsito sin riesgos. Por el momento, no se informó una fecha concreta para recuperar el acceso.
Control del caudal
Los equipos de Urbia+Cataratas, responsable de la operación turística, y del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) siguen de cerca la evolución del río Iguazú.
El monitoreo permite analizar los cambios en el volumen de agua y determinar cuándo estarán dadas las condiciones para habilitar nuevamente los sectores restringidos. La prioridad es resguardar tanto a los visitantes como al personal que trabaja en el parque.
El registro de 10 millones de litros por segundo da cuenta de la magnitud del fenómeno en uno de los principales atractivos turísticos de la región. Mientras persista esta situación, las autoridades mantendrán las medidas preventivas en los puntos que puedan representar un riesgo, sin interrumpir las visitas a los circuitos que continúan operativos.