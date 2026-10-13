El Parque Nacional Iguazú retomará sus actividades este martes 13 de octubre, luego de que el nivel del río Iguazú comenzara a descender de manera progresiva. La decisión se tomó tras un monitoreo permanente del caudal y la evaluación de las condiciones de seguridad.
Reabre el Parque Nacional Iguazú tras la crecida del río: qué deben saber los turistas
La disminución progresiva del caudal permitió levantar las restricciones preventivas. Las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales para conocer el estado de los circuitos habilitados.
La Intendencia del parque y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. informaron que la evolución favorable de la situación permitió levantar la restricción preventiva de acceso.
Por qué reabre
La reapertura se definió a partir de la disminución gradual del caudal del río Iguazú, que había motivado la aplicación de medidas preventivas.
Con el panorama más favorable, las autoridades resolvieron normalizar las actividades y permitir nuevamente el ingreso de visitantes.
Qué deben tener en cuenta los turistas
Las autoridades recomendaron consultar los sitios web y los canales oficiales para conocer las novedades sobre la habilitación de los distintos circuitos.
También agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los turistas durante el período en que se mantuvieron las restricciones.
Cómo seguir las actualizaciones oficiales
El estado de los circuitos puede consultarse a través de los canales oficiales del Parque Nacional Iguazú y de la empresa concesionaria. La recomendación es verificar la