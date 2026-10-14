Una lancha de la Prefectura Naval Argentina chocó este martes contra una embarcación privada que transportaba turistas extranjeros en el río Paraná, frente a la localidad correntina de Itatí.
Corrientes: dos prefectos resultaron heridos tras un choque entre lanchas en el río Paraná
Una embarcación de Prefectura impactó contra otra que trasladaba turistas extranjeros frente a la costa correntina. Investigan si la nave oficial circulaba sin las luces reglamentarias.
Como consecuencia del impacto, dos efectivos de la fuerza federal resultaron heridos y debieron recibir asistencia médica. Por el momento no se difundió un parte oficial detallado sobre su estado de salud.
Qué se sabe del choque
El accidente se produjo frente a la costa de Itatí y derivó en un operativo de emergencia para asistir a las personas involucradas.
Tras el impacto, se solicitó una ambulancia para trasladar a los lesionados y se desplegó personal en la zona ribereña.
Las autoridades trabajan ahora para reconstruir la mecánica del episodio y determinar qué provocó la colisión entre ambas embarcaciones.
Investigan el uso de las luces
Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es si la lancha de Prefectura circulaba con las luces reglamentarias encendidas.
Testigos indicaron que la embarcación oficial habría navegado sin esa señalización, aunque la versión todavía no fue confirmada por la fuerza ni por los investigadores.
Ese dato será analizado junto con las condiciones de visibilidad, la velocidad de ambas naves y las maniobras realizadas antes del impacto.
Turistas a bordo
La segunda embarcación involucrada trasladaba turistas extranjeros al momento del accidente.
Hasta ahora no se informaron oficialmente personas heridas entre los pasajeros de esa lancha ni se difundieron precisiones sobre sus nacionalidades.
Los organismos intervinientes continuaban este miércoles con la recopilación de testimonios y otros elementos para establecer responsabilidades.
A la espera de información oficial
Prefectura Naval Argentina y las autoridades sanitarias locales todavía no difundieron un informe completo sobre el episodio.
También resta conocer el diagnóstico definitivo de los dos agentes lesionados y si alguno requirió internación.
La investigación deberá determinar además si existieron incumplimientos de las normas de navegación durante el recorrido de las embarcaciones.