Ramón Robledo, un vecino que vive a 500 metros de la casa de Catalina, la abuela de Loan Danilo Peña, sostuvo que notó preocupado a Antonio Benítez, el tío político del menor, en el marco de su declaración durante el juicio por la desaparición del niño y sostuvo que, en el momento del hecho, el familiar sólo le informó que “se perdió la criatura”.
Caso Loan: “Lo noté preocupado, me dijo que se perdió la criatura”
Ramón Robledo, un vecino que vive cerca de la casa de Catalina se refirió a Antonio Benítez en el momento del hecho. Agustina Chamorro, otra vecina del lugar, coincidió con los relatos anteriores y señaló que José Peña se encontraba “muy angustiado”.
Robledo explicó, ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes presidido por Fermín Ceroleni, que se enteró de la desaparición de Loan por el tío político el mismo 13 de junio de 2024 cerca de las 15.30 y, según indicaron medios locales, reveló: “Lo noté bastante preocupado y lo único que me dijo fue que se perdió la criatura”.
Además, indicó que, poco tiempo después de la novedad, se reunió con José Peña, padre del menor, y en esa instancia, supieron que se trataba del niño de cinco años: “Salimos con mi viejo a caballo y buscamos en los lugares donde creímos que podía estar el niño. No pudimos encontrar ningún rastro”.
El relato de otra vecina
Asimismo, Agustina Chamorro, otra vecina del lugar, coincidió con los relatos anteriores y señaló que José Peña se encontraba “muy angustiado”. Además, informó que la Policía solicitó su permiso para ingresar al campo de su abuelo para poder expandir la búsqueda.
Las audiencias fueron retomadas este martes con la declaración de seis personas, al tiempo que el jueves será el turno de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el nene asesinado por su madre y la pareja de ella.
El testimonio de Ramón Dupuy
Dupuy brindará testimonio mediante videoconferencia acerca de las diez personas procesadas en paralelo que dijeron haber sido parte de la Fundación Dupuy y que al llegar a esa provincia lo hicieron por su propia cuenta sin tener el aval de la ONG.
Fuentes judiciales informaron que esta será la última vez que haya tres audiencias por semana, ya que después se acortará a dos jornadas, al menos hasta el próximo 1 de diciembre.