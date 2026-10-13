Desaparecido en Corrientes

Caso Loan: “Lo noté preocupado, me dijo que se perdió la criatura”

Ramón Robledo, un vecino que vive cerca de la casa de Catalina se refirió a Antonio Benítez en el momento del hecho. Agustina Chamorro, otra vecina del lugar, coincidió con los relatos anteriores y señaló que José Peña se encontraba “muy angustiado”.