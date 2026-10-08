Desaparecido en Corrientes

Caso Loan Peña: el hijo de Caillava negó haber manejado los vehículos donde se hallaron rastros del menor

Jorge Bertón declaró ante el tribunal, en una nueva jornada del juicio. El hombre no pudo dar mayores sobre lo ocurrido el día que desapareció el niño, tras un almuerzo en la casa de su abuela -Catalina Peña-, en la localidad de 9 de Julio.