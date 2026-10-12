El juicio que se lleva a cabo por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se retomará este martes con la declaración de seis personas, al tiempo que el jueves será el turno de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el nene asesinado por su madre y la pareja de ella.
Caso Loan: se retoma el juicio y esta semana declara Ramón Dupuy
Este martes se inicia con el testimonio de seis personas. La semana que viene las audiencias pasarán de tres a dos al menos hasta el 1 de diciembre.
Dupuy brindará testimonio mediante videoconferencia y se estima que ratificará que las diez personas procesadas en paralelo a los acusados por la desaparición del menor no formaban parte de la Fundación Dupuy y que al llegar a esa provincia lo hicieron por su propia cuenta sin tener el aval de la ONG.
Reducción de las audiencias semanales
Fuentes judiciales informaron que esta será la última vez que haya tres audiencias por semana, ya que después se acortará a dos jornadas, al menos hasta el próximo 1 de diciembre.
La decisión fue comunicada por los magistrados del Tribunal al finalizar la audiencia del pasado jueves, junto con el cronograma de los próximos testigos que deberán prestar declaración.
El cambio coincide con la proximidad del retiro del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia fue aceptada y se hará efectiva el 1 de diciembre próximo.
A partir de entonces, la continuidad del cronograma y la posibilidad de recuperar una tercera jornada semanal dependerán de la nueva integración del cuerpo judicial.
Ceroleni preside el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, Río Negro.
Tras su jubilación, está previsto que se incorpore Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia, para garantizar la continuidad del juicio.
Los testimonios del martes
Este martes, a partir de las 8:30 declararán Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro, Ramón Ignacio Robledo, Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira.
El miércoles, en el mismo horario será el turno de María del Carmen Núñez, María Custillo, Guillermo José Vaccaro, María Agustina Zubiria (subinspectora de la Policía Federal Argentina), Elia D´Andrea (sargento primero coordinador de SIFEBU) y Agustín Ibarra.
Ya el jueves, también 8:30, declararán Ramón Dupuy y Betiana Soledad Caballero.