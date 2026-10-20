El sistema Lince, la plataforma de videovigilancia y análisis criminal basada en inteligencia artificial que el Gobierno de Santa Fe implementa en la capital provincial, aportó información clave para investigar el robo a una heladería céntrica. A partir de la descripción de la víctima, los operadores analizaron imágenes y reconstruyeron parte del recorrido del sospechoso.
Robo en una heladería de Santa Fe: cómo la inteligencia artificial ayudó a identificar al sospechoso
El asaltante se llevó dinero, un celular y mercadería, y encerró a la empleada en el baño. El relevamiento de tres puntos de monitoreo permitió detectar imágenes compatibles con su descripción y reconstruir parte de su recorrido.
El hecho ocurrió el domingo 11 de octubre. Según la investigación, un hombre armado ingresó al comercio, se llevó dinero en efectivo, un teléfono celular y mercadería, y encerró a la empleada en el baño antes de escapar.
La empleada dio aviso a través del 911 y aportó una descripción del asaltante. Esa información permitió orientar la búsqueda en las cámaras urbanas cercanas al lugar del robo.
Las cámaras que permitieron reconstruir el recorrido
Emiliano Maldonado, responsable de la Unidad de Gestión Lince en Santa Fe, explicó que se analizaron tres puntos de monitoreo próximos al comercio y que en dos de ellos se encontraron imágenes compatibles con las características aportadas por la víctima.
El relevamiento permitió observar movimientos anteriores y posteriores al asalto. Entre los registros, los operadores identificaron el momento en que el sospechoso subió a un colectivo de la ciudad, un dato que contribuyó a reconstruir parte de su desplazamiento.
La investigación también contó con el trabajo policial. De acuerdo con lo informado por los funcionarios, durante un chequeo realizado en el macrocentro santafesino, los agentes identificaron a un hombre que coincidía con los datos obtenidos a partir del análisis de las imágenes.
De esta manera, el sistema aportó información para orientar la investigación y relacionar la descripción inicial con los registros de las cámaras urbanas.
Cuántas cámaras tiene el sistema Lince en Santa Fe
Sebastián Montenotte, funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó que la plataforma se encuentra en fase de prueba en la capital provincial, mientras avanza la ampliación de la red de monitoreo.
Actualmente, el sistema funciona con unas 800 cámaras. La planificación oficial contempla incorporar 500 nuevos puntos de monitoreo, que aportarán alrededor de 2.000 cámaras adicionales.
Según estimó Maldonado, la puesta en funcionamiento total en Santa Fe podría concretarse durante los primeros días de diciembre, una vez finalizada la instalación y habilitación de los nuevos equipos.
La herramienta ya comenzó a utilizarse también para colaborar con las fiscalías en el esclarecimiento de otros hechos. Montenotte señaló que se presentaron informes a representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que empezaron a solicitar información sobre distintas investigaciones.
Qué datos conviene aportar al llamar al 911
Desde el área de Seguridad destacaron que la información que brinda la ciudadanía es fundamental para orientar el trabajo de los operadores. La descripción de la ropa, los vehículos, los cascos y otras características puede ayudar a localizar imágenes compatibles en las cámaras disponibles.
Por eso, ante un delito o una situación sospechosa, las autoridades recomiendan comunicarse con el 911 y aportar la mayor cantidad posible de detalles. Esos datos pueden incorporarse al análisis que realiza el sistema y contribuir a identificar personas o reconstruir desplazamientos.
Además de colaborar en investigaciones posteriores a un delito, el objetivo oficial es que Lince permita avanzar hacia tareas de prevención y respuesta en tiempo real, con información que ayude a mejorar la intervención policial.