Videovigilancia

Robo en una heladería de Santa Fe: cómo la inteligencia artificial ayudó a identificar al sospechoso

El asaltante se llevó dinero, un celular y mercadería, y encerró a la empleada en el baño. El relevamiento de tres puntos de monitoreo permitió detectar imágenes compatibles con su descripción y reconstruir parte de su recorrido.