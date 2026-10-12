El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, encabezó una jornada de presentación del Sistema Lince en la capital provincial, destinada a fiscales, jueces, defensores y abogados. La actividad se realizó en la sede del Ministerio y contó con la participación de los secretarios de Justicia, Santiago Mascheroni, y de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares; la directora de la Unidad Lince en la provincia, Paula Manzoni; y el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Nessier, entre otras autoridades.
Sistema Lince: Santa Fe avanza con la puesta en marcha de la videovigilancia inteligente
El sistema de análisis de imágenes está en fase de prueba en la capital provincial. El Gobierno presentó su funcionamiento ante fiscales, jueces, defensores y abogados. La herramienta busca aportar información para las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de delitos.
Durante el encuentro se explicó cómo opera la herramienta, que permite analizar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia para aportar información a las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de delitos.
Tabares señaló que se trata de un proyecto que comenzó a implementarse en la ciudad de Santa Fe con el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Cococcioni. “Vamos a replicar la experiencia de Rosario para incorporar tecnología de manera innovadora, mejorar y ser más eficientes en el esclarecimiento de los delitos a través del análisis de imágenes”, afirmó.
El funcionario precisó que el sistema se encuentra en fase de prueba con las 1.000 cámaras ya conectadas en la ciudad de Santa Fe. “Esperamos incorporar otras 2.000 antes de fin de año”, indicó. Además, remarcó que la plataforma permite procesar el gran volumen de imágenes generado diariamente y reconstruir los recorridos de personas vinculadas con hechos delictivos.
Por su parte, Manzoni recordó que la primera experiencia de Lince se desarrolla en Rosario, donde ya se registraron más de 850 casos con hallazgos relevantes para las investigaciones. “Allí contamos con alrededor de 6.000 cámaras que abarcan Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo”, detalló.
La funcionaria explicó que, hace una semana, comenzó la prueba piloto en la ciudad de Santa Fe con las cámaras ya instaladas. “El objetivo es ampliar su alcance a medida que avance la incorporación de nuevos dispositivos”, afirmó.
Qué es Lince
Lince es un sistema de videovigilancia que permitirá modernizar y ampliar la infraestructura de cámaras destinada a la seguridad pública en la ciudad de Santa Fe y su zona costera. La iniciativa reemplaza el modelo tradicional por una arquitectura abierta e inteligente, que integra cámaras, herramientas avanzadas de inteligencia artificial y mejoras en la infraestructura eléctrica y de conectividad del Centro de Datos Principal de la Provincia.
El sistema es similar al que ya se utiliza en Rosario. La Unidad Lince concentrará la operación de las plataformas de inteligencia artificial para ambas ciudades mediante dos equipos de trabajo: uno en Rosario, integrado por entre ocho y diez policías especializados, y otro en Santa Fe, conformado por cinco efectivos con formación específica.
Además, Lince tendrá capacidad para intervenir en investigaciones de hechos ocurridos en otras localidades de la provincia, a partir de las imágenes provenientes de las cámaras que se incorporen a la nueva Red de Infraestructura Tecnológica y de Conectividad, creada por ley a fines de diciembre.