Seguridad

Sistema Lince: Santa Fe avanza con la puesta en marcha de la videovigilancia inteligente

El sistema de análisis de imágenes está en fase de prueba en la capital provincial. El Gobierno presentó su funcionamiento ante fiscales, jueces, defensores y abogados. La herramienta busca aportar información para las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de delitos.