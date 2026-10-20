La violencia irrumpió en plena madrugada del sábado en una de las esquinas mas transitada de Santa Fe. Cerca de las 4, un hombre fue atacado por un grupo de personas en inmediaciones de bulevar Gálvez y Rivadavia, frente a una estación de servicio Shell que se encontraba cerrada. La secuencia, según trascendió, quedó registrada por cámaras de seguridad.
Feroz pelea a golpes y cuchillazos en el playón de una estación de servicios
Una brutal pelea alteró la madrugada del sábado en la esquina de bulevar Gálvez y Rivadavia, en la ciudad de Santa Fe. La víctima fue atacada por un grupo integrado por tres hombres y una mujer. Hubo golpes de puño, escobazos y presuntas heridas con un arma blanca. Un trabajador de la estación de servicio intentó frenar la agresión y un testigo terminó dando aviso al 911.
El episodio tuvo golpes de puño, escobazos y presuntas heridas provocadas con un arma blanca. En medio del enfrentamiento, un trabajador del establecimiento intentó intervenir para frenar la agresión, pero también terminó involucrado en una escena que fue escalando en violencia.
La primera alerta llegó a través de un llamado al sistema de emergencias 911. El reporte, registrado a las 4.49, advertía sobre una agresión física en la que varias personas atacaban a un hombre. El testigo indicó que algunos de los involucrados se desplazaban en bicicleta y que uno de ellos llevaría un elemento contundente, mientras que otro podría tener un cuchillo.
Una escoba como arma
De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre lo ocurrido, tres hombres y una mujer habrían llegado corriendo por bulevar Gálvez en dirección a Rivadavia y se abalanzaron sobre otro hombre. La agresión incluyó trompadas y golpes con una escoba.
Uno de los presuntos atacantes vestía una campera roja y habría llevado un arma blanca. La víctima recibió una serie de golpes y puntazos, aunque hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones.
La situación también puso en alerta al trabajador de la estación de servicio. Cuando intentó interponerse para detener la pelea, los agresores le quitaron una escoba y la utilizaron durante el ataque.
El momento de mayor tensión se produjo cuando uno de los involucrados tomó un surtidor de combustible, lo que obligó al empleado a intervenir nuevamente en medio del descontrol.
La fuga y la llegada del patrullero
Después de la agresión, los atacantes se alejaron en dirección a calle 25 de Mayo. Un testigo que presenció parte de la secuencia se comunicó con el 911 para pedir asistencia policial.
Minutos después arribó un móvil y los efectivos encontraron al hombre agredido, a quien asistieron en el lugar. Sin embargo, no trascendieron datos oficiales que permitan establecer cuál era su estado de salud ni si debió ser trasladado a un centro médico.
Tampoco se informó qué originó el enfrentamiento, si existía algún vínculo previo entre la víctima y sus agresores o si se produjeron detenciones.
Las circunstancias del episodio deberán ser esclarecidas a partir de los testimonios y de las imágenes que, según la información difundida, habrían registrado la pelea en ese sector de la ciudad.