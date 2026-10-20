Bulevar Gálvez y Rivadavia

Feroz pelea a golpes y cuchillazos en el playón de una estación de servicios

Una brutal pelea alteró la madrugada del sábado en la esquina de bulevar Gálvez y Rivadavia, en la ciudad de Santa Fe. La víctima fue atacada por un grupo integrado por tres hombres y una mujer. Hubo golpes de puño, escobazos y presuntas heridas con un arma blanca. Un trabajador de la estación de servicio intentó frenar la agresión y un testigo terminó dando aviso al 911.