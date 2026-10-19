Comenzó el juicio por el crimen del “Pelusa” Farías, el cambista asesinado en un local de la peatonal de la ciudad de Santa Fe en febrero de 2024. Un prestamista de 25 años se enfrenta al pedido de prisión perpetua. Su futuro será definido por los 12 ciudadanos anónimos que integran el jurado popular.
Con un pedido de prisión perpetua comenzó el juicio por jurados por el crimen del “Pelusa” Farías
A dos años y medio del homicidio del “arbolito”, cuyo hallazgo sin vida en el depósito de un local comercial conmocionó a la ciudad de Santa Fe, la causa llegó al debate oral.
Augusto Joaquín Monzón llegó a esta instancia acusado como autor del “homicidio calificado criminis causa” de Carlos Alberto Farías, ocurrido la siesta del 21 de febrero de 2024.
El juez penal Pablo Spekuljak está a cargo del juicio por jurados, que inició este lunes por la mañana con la selección de los ciudadanos que integrarán el jurado popular, y luego dará paso a los alegatos de las partes.
El fiscal Estanislao Giavedoni y el querellante Martín Risso Patrón solicitarán la condena máxima: prisión perpetua. Monzón cuenta con la representación de los abogados particulares Gabriel Martín y Gustavo Abraham.
La agenda judicial prevé que este lunes se realicen los alegatos iniciales para luego dar paso a las declaraciones de los testigos. Las testimoniales continuarán el martes y al culminar se realizarán los alegatos finales. Si bien el veredicto fue fijado para ese día por la tarde, fuentes allegadas al caso indicaron que las deliberaciones podrían prolongarse hasta el miércoles.
“No queremos venganza”
Previo al inicio del debate, el querellante Risso Patrón dijo llegar a esta instancia “con mucha expectativa, porque es el octavo juicio por jurados que se hace en la provincia”.
“Confiamos plenamente en que tienen que ser nuestros conciudadanos los que tienen que juzgar a las personas”, agregó, y señaló que durante los alegatos “les voy a explicar que no se sientan que están menos capacitados para poder juzgar a quienes cometen delitos, -porque- quizás están más capacitadas las personas comunes que un juez técnico”.
Tendrán que juzgar “cuestiones de la vida común, un homicidio que puede pasarle a cualquier familia, a cualquier persona”. Para lograr su objetivo, que es la condena, el letrado anunció que se centrará en “explicarles cómo fue la mecánica del hecho y por qué consideramos que esto fue un homicidio criminis causa”.
Monzón “es el único responsable” del crimen, “hemos analizado teléfonos y no encontramos a nadie más”. “La pena que corresponde es la pena máxima, que es la prisión perpetua. Esa es la expectativa que tenemos desde la querella”, recordó Risso Patrón.
Maximiliano, hijo de la víctima, indicó que transitar el proceso judicial fue “doloroso, sobre todo”. “Nosotros sólo somos víctimas de lo que le pasó a mi viejo, que fue una persona muy buena y muy querida. No queremos venganza, solo queremos justicia, tiene que pagar por lo que hizo”, agregó.
Encuentro en la peatonal
Monzón llegó al juicio acusado del delito de “homicidio agravado criminis causa”. Según la hipótesis fiscal, el acusado planeó el encuentro con Farías bajo el ardid de realizar una transacción de divisas para luego asesinarlo y ocultar el robo de una cifra cercana a los 20.000 dólares.
Farías ingresó junto a Monzón al comercio "California Bay" a las 13:30 del 21 de febrero de 2024. Dos horas después, los registros de videovigilancia mostraron únicamente la salida del imputado.
El cuerpo del arbolito fue hallado días más tarde en el depósito del local, oculto bajo prendas de vestir y con múltiples traumatismos provocados con un elemento contundente.
La defensa sostiene que se trató de un homicidio preterintencional, ya que la muerte derivó de una discusión física accidental y no de una voluntad directa de matar. Estas posturas serán discutidas durante el debate.