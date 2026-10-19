Un futbolista de 38 años murió este domingo luego de sufrir una descompensación mientras participaba de una competencia de fútbol amateur en la ciudad bonaerense de Vedia. Pese a las maniobras de reanimación y al traslado de urgencia a un hospital, los profesionales de salud no pudieron salvarle la vida.
Murió un futbolista de 38 años tras descompensarse durante un torneo amateur en Buenos Aires
El episodio ocurrió en el Parque Green de Vedia, mientras se disputaban los cuartos de final de la Liga Central Deportiva. Pese a las maniobras de reanimación y al traslado de urgencia al hospital local, no lograron salvarle la vida.
El episodio tuvo lugar en el Parque Green de Vedia, donde se disputaban los cuartos de final del torneo oficial de la Liga Central Deportiva, en la categoría Senior.
El jugador participaba del encuentro entre Ancalú Sporting Club, de San Gregorio, Santa Fe, y el Club Deportivo Sarmiento de Vedia cuando sufrió una descompensación repentina.
Según informó el medio local El Vediense, las personas que se encontraban en el lugar intentaron asistirlo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
El traslado al hospital
Tras la emergencia, el futbolista fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Vedia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció.
Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la causa que provocó la descompensación.
El mensaje de despedida
La institución publicó un comunicado en el que manifestó su pesar por la muerte del futbolista y le dedicó unas palabras de despedida.
“Hasta siempre”, expresó el club al comienzo del mensaje, en el que también destacó la tristeza por la pérdida y envió sus condolencias a la familia.
“En este momento tan difícil, abrazamos con todo nuestro cariño a su esposa, a su hijo, a su madre y a su hermana”, señaló la entidad santafesina.
El comunicado concluyó con un mensaje de apoyo para sus seres queridos: “Que el amor compartido sea refugio y compañía en estos días de dolor”.
La muerte del jugador conmocionó al ambiente del fútbol regional y dejó una jornada marcada por la tragedia en medio de la competencia deportiva.