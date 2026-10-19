Oriundo de Santa Fe

Murió un futbolista de 38 años tras descompensarse durante un torneo amateur en Buenos Aires

El episodio ocurrió en el Parque Green de Vedia, mientras se disputaban los cuartos de final de la Liga Central Deportiva. Pese a las maniobras de reanimación y al traslado de urgencia al hospital local, no lograron salvarle la vida.