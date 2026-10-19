Un hombre de 39 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante una discusión con su hermano, de 37, en una vivienda de la zona rural de La Carolina El Potosí, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. El episodio ocurrió el sábado por la noche y el presunto agresor fue detenido.
Río Cuarto: apuñaló a su hermano durante una discusión familiar y terminó detenido
Un hombre de 39 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca por su hermano, de 37, en una zona rural. El agresor fue detenido en el hospital al que trasladaron a la víctima.
Tras el ataque, el hombre herido fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua, donde recibió atención médica por una lesión de gravedad en la zona abdominal.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se habría producido luego de una fuerte discusión entre ambos hermanos. Por el momento, no se establecieron los motivos que desencadenaron el enfrentamiento.
El agresor quedó detenido
El hombre de 37 años fue arrestado en el mismo centro de salud al que había sido llevado su hermano. La acusación está vinculada con lesiones graves agravadas por el uso de un arma blanca en un contexto de violencia familiar.
Durante el procedimiento, efectivos de la Patrulla Rural Sur y de la Dirección de Investigaciones Criminales secuestraron una camioneta Peugeot 504, un Citroën C4, dos teléfonos celulares y dos cuchillos que estarían presuntamente relacionados con el episodio.
La investigación continúa
La causa sigue en investigación para determinar cómo se produjo la agresión y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la pelea entre los hermanos.