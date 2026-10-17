“Le pido disculpas a la madre, pero yo tuve que elegir entre su hijo y la vida de mi familia”



Según el abogado Martín Risso Patrón, en este video registrado por una vecina con su teléfono, se puede ver a Miguel Alejandro Cárdenas disparando con un revólver contra Britos y su familia. En un momento se escucha una detonación (se trataría del disparo de escopeta fatal efectuado por el acusado) y luego ya se se distingue al joven malherido en el suelo.