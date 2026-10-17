El complejo entramado judicial que inició con el crimen de Lorena Orduña, cometido a fines de 2023 en el noreste de la ciudad de Santa Fe, sumó esta semana una nueva condena.
Nuevo condenado por la venganza armada desatada tras el crimen de Lorena Orduña
Impusieron una pena de cinco años de prisión efectiva para uno de los hombres que abrió fuego contra una vivienda y se tiroteó con la policía tras el asesinato de la joven en diciembre de 2023.
A través de un procedimiento abreviado, Basilio García, integrante de la denominada "banda del Terri", fue sentenciado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa económica de diez mil pesos.
El acuerdo fue presentado por la fiscal Laura Urquiza y el abogado defensor Héctor Acuña en los tribunales locales, ante el juez de primera instancia Gustavo Urdiales.
Durante la audiencia, García admitió su responsabilidad penal como miembro de una “asociación ilícita”, además de confesar la autoría de los delitos de “abuso de armas”, “atentado contra la autoridad agravado” y “tenencia ilegal de arma de uso civil”.
Balacera, persecución y vuelco
Los hechos imputados a García se remontan al mediodía del 26 de diciembre de 2023, momentos después de que Orduña fuera alcanzada por un disparo mortal en la zona de calle Estanislao Zeballos al 4000, proyectil que en rigor estaba dirigido a su pareja, Isaías "Terri" Cepeda Bello.
En respuesta inmediata al asesinato de la joven de 20 años, García abordó un Chevrolet Corsa azul junto a otros tres integrantes de la organización y abrieron fuego contra un domicilio de calle Risso al 4100 para vengar el ataque, sabiendo que había ocupantes en el lugar.
La rápida intervención de un móvil policial en la esquina de Alberti y Peñaloza dio inicio a una persecución por calle Risso hacia el sur por avenida Peñaloza, en cuyo trayecto los delincuentes dispararon abiertamente contra el patrullero con sirenas y balizas encendidas.
La peligrosa fuga por las calles del barrio culminó en las inmediaciones de Servando Bayo y Alberti, donde el auto de los agresores colisionó contra la patrulla y terminó volcado en una cuneta antes de que los ocupantes huyeran a pie.
6 meses prófugo
La investigación judicial determinó que la organización liderada por Cepeda Bello operó entre septiembre de 2023 y enero de 2024 en los barrios La Loma, Scarafía y Santo Domingo del noroeste santafesino.
La banda basaba su economía criminal en el control territorial mediante balaceras intimidatorias, el robo de motocicletas para exigir rescates o vender sus partes, y la venta ilegal de armas, municiones y estupefacientes.
Tras la persecución armada y la huida a pie del lugar del siniestro, García permaneció prófugo de la Justicia durante seis meses, hasta que fue localizado por las fuerzas policiales en un allanamiento matutino.
La aprehensión se concretó el 27 de junio de 2024 en una vivienda de calle Risso al 5700, oportunidad en la que los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 cargada y apta para el disparo.
García permaneció en prisión preventiva hasta la fecha del abreviado, y con la condena comenzó a cumplir la pena convenida. Con esta nueva resolución judicial, la causa suma otra pena dentro de un entramado delictivo que ya cuenta con varios condenados, entre ellos el dueño del vehículo utilizado en el tiroteo y la abuela del líder de la banda.