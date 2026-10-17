La influencer Candela Arizaga no se presentará a la entrevista prevista para el lunes 19 de octubre de 2026, según informó su abogado, Roberto Herrera, mediante un escrito presentado ante la Fiscalía. La joven se encuentra en Madrid junto a Facundo Moyano, quien está imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad en una causa vinculada con ella.
Qué decidió Candela Arizaga sobre la causa judicial contra Facundo Moyano
Su abogado presentó un escrito ante la Fiscalía para solicitar que se suspenda la entrevista prevista para el lunes 19 de octubre y acompañó un informe psicológico de la profesional que la atiende.
La citación tenía como objetivo profundizar en una serie de preguntas para determinar si Arizaga había sido víctima de algún tipo de presión. Sin embargo, su representación legal solicitó que se deje sin efecto la convocatoria y acompañó un informe psicológico elaborado por la profesional que la atiende.
En medio de las versiones sobre un posible regreso de ambos a la Argentina, Herrera fue contundente: “Juntos no vuelven”, afirmó, en referencia a la restricción de acercamiento vigente respecto de Moyano.
El pedido del abogado
En la presentación ante la Fiscalía, Herrera comunicó formalmente la decisión de su patrocinada de no asistir a la entrevista fijada para el 19 de octubre. Además, solicitó que se revise la necesidad de mantener esa instancia y que se deje sin efecto la convocatoria.
El escrito, difundido por la periodista Maribel Leone, también incluyó un informe psicológico de la profesional tratante de Arizaga como parte de los elementos aportados para fundamentar el pedido.
La defensa planteó que, antes de ordenar una nueva entrevista, se evalúe si existen cuestiones concretas que todavía deban aclararse y que no puedan resolverse con la información que ya figura en el expediente.
Qué dice el escrito
En la presentación, el abogado sostuvo que Arizaga no impulsó la acción penal en estas actuaciones. También señaló que, después de que se dispusiera una medida cautelar respecto de Moyano, la influencer expresó su voluntad de que fuera revisada y revertida.
Según el documento, la joven manifestó que ambos desean continuar con su relación de pareja y preservar el vínculo.
Herrera agregó que Arizaga ya había participado de una entrevista anterior, por lo que su versión de los hechos y su postura sobre la situación quedaron registradas en las actuaciones judiciales.
Por ese motivo, la representación legal pidió que se determine si hay aspectos nuevos o pendientes de aclaración que justifiquen volver a convocarla.
La revictimización
Entre los motivos expuestos para solicitar que se suspenda la entrevista, el escrito menciona la decisión actual de Arizaga de no comparecer ante la Fiscalía.
La presentación sostiene, además, que una nueva convocatoria podría representar para la joven una situación de revictimización. En ese contexto, su abogado solicitó que se consideren tanto su voluntad de no participar de otra entrevista como los elementos que ya fueron incorporados a la causa.
Mientras tanto, la situación judicial de Moyano continúa marcada por la imputación por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad, así como por la restricción de acercamiento dispuesta en el marco de las actuaciones.
La declaración de Herrera sobre un eventual regreso por separado se produjo mientras ambos se encuentran en Madrid y ante las versiones sobre la posibilidad de que vuelvan juntos a la Argentina.