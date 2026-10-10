Candela Arizaga confirmó que tiene ganas de casarse con Facundo Moyano, con quien comparte sus días en Madrid. La pareja atraviesa una etapa de cercanía, lejos de Buenos Aires, donde rige una restricción perimetral de acercamiento para el exfuncionario.
Candela Arizaga apuesta al matrimonio con Facundo Moyano pese a la causa judicial
La influencer se encuentra en Madrid junto al exdiputado y cuestionó en redes sociales la restricción perimetral que les impide estar juntos en Buenos Aires.
La declaración llegó a través de Instagram, cuando la periodista Sofía Ubeda le preguntó a la influencer si tenía “ganas de casarse”. Arizaga respondió con una frase contundente, en referencia a Moyano: “Con él, TODO”.
Las publicaciones en redes
Este jueves, ambos compartieron imágenes juntos en sus redes sociales. Moyano acompañó una de sus publicaciones con una frase romántica: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”.
Arizaga, por su parte, le dedicó un mensaje afectuoso: “Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito”. También publicó en sus historias un video que recopilaba distintos momentos compartidos, en el que mostró aspectos de la relación que mantienen desde hace meses.
El descargo por la restricción
La influencer también expresó su malestar por no poder estar con su pareja en Buenos Aires. En una publicación, afirmó: “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”.
Luego, cerró su mensaje con una crítica a quienes la cuestionan: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”.
La causa judicial
El episodio que derivó en la detención de Facundo Moyano ocurrió en el barrio porteño de Belgrano. A casi un mes de aquel hecho, el exdiputado continúa imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad sobre Arizaga, según el texto original.
Mientras ambos comparten publicaciones desde Madrid, la situación judicial y la restricción de acercamiento continúan formando parte del contexto de la pareja.