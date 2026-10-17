Joel, su esposa y la pequeña hija de ambos estaban pasando un fin de semana largo soñado en las sierras de Córdoba, más precisamente en la localidad de Tanti, en el corazón del Valle de Punilla. La noche del pasado domingo ya estaban en la cama cuando la aplicación de la cámara de vigilancia de su hogar, en Sauce Viejo, hizo sonar una alarma en el celular de la joven. A partir de allí, todo fue desesperación. Delincuentes estaban saqueando su vivienda. Luego, le prenderían fuego para destruir todo. Por el hecho, este miércoles fueron imputados dos sospechosos arrestados por la policía poco después del incidente.
“No entendemos por qué luego de saquear nuestra casa la incendiaron”
Fueron imputados esta semana un hombre y un adolescente acusados de un incalificable ataque contra la vivienda de una familia de Sauce Viejo. Los ladrones estaban armados y llegaron a gatillarle tres veces al hermano del propietario.
La audiencia se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y fue presidida por el juez Lisandro Aguirre. En representación del Ministerio Público de la Acusación participó la fiscal Clelia Trossero. Por su parte, Melisa Logica es la abogada de las víctimas y Sebastián Amadeo defendió a los imputados, el menor de los cuales quedó en libertad por su edad.
Los sospechosos tendrían entre sí un parentesco no sanguíneo.
“Tengo 25 años y hace mucho que trabajo en el rubro de las telecomunicaciones, soy un laburante, técnico en Internet. Mi señora detectó movimiento en el patio trasero y al entrar a ver las imágenes ya hacía como 30 minutos que los tipos estos estaban adentro. Sacaron de todo por el patio trasero de una vecina. Rompieron un alambrado para ingresar a nuestra propiedad. Alcanzamos a ver ver un minuto de video antes de que destruyan las cámaras”, contó el dueño de casa.
En llamas
“Vimos que tres hombres habían entrado. Nos desesperamos. Mi esposa llamó a mi mamá, que vive en un lote lindero con la parte de atrás. Mi hermano fue el héroe en ese momento. Él saltó por encima del tapial, ingresó a mi domicilio y se enfrentó con los ladrones. Lo golpearon entero. Está todo lastimado. Tuvo que ser hospitalizado, pero gracias a Dios ahora está bien. Estos tipos le gatillaron tres veces, pero no salieron los tiros”, relató la víctima.
Joel aseguró que su pequeña quedó muy afectada con lo ocurrido. “Ella escuchó todo y alcanzó a ver algunas imágenes. Le quedó grabado”, puntualizó.
El joven recordó que luego de luchar con los delincuentes, su hermano salió corriendo detrás de dos de ellos que trataban de escapar. En teoría, el tercero quedó adentro de la casa y fue quien encendió el fuego. “Creemos que las llamas empezaron en el sofá. Luego, se esparcieron por todo el inmueble. Las pérdidas fueron totales. Las chapas se doblaron todas, por la temperatura. El techo no se cayó porque los perfiles son de hierro. Estalló el revoque de las paredes”, puntualizó.
Inhabitable
“No entendemos por qué incendiaron. No les bastó. Ya habían saqueado de todo. Robaron televisores, ropa y calzado de los tres, juguetes, vajilla, todo lo que había adentro de la heladera, la garrafa, artículos de pesca… quemaron todo lo que no se pudieron llevar”, se lamentó Joel, que junto a su familia tuvo que abandonar la vivienda, porque está “inhabitable”.
“La casa era nueva -agregó-. Le faltaban muchos detalles, pero nos habíamos mudado el 1° de mayo. La hicimos con mucho esfuerzo. Menos mal que no estábamos ahí, que estamos bien, y que mi hermano está bien, porque pudo ser una tragedia peor”.
Para el joven, los ladrones actuaron en complicidad con algún vecino. “Es raro que hayan podido actuar con tanta tranquilidad”, especuló.
“Queremos justicia y seguridad. Tenemos miedo. Es gente peligrosa, que puede perseguir o tomar represalias.
“También me gustaría agradecer a mucha gente que se comportó de manera solidaria. Muchas personas nos están ayudando. La estamos peleando para salir adelante. La gente es muy solidaria. Estamos recontra agradecidos, de corazón. Nos están dando una mano, gente que entiende, que es laburante como uno y comprende lo que estamos pasando”, concluyó.