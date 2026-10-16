Santa Fe ciudad

Realizaron un procedimiento en un corralón por presunta contaminación ambiental en Alto Verde

Tuvo lugar por orden judicial y a pedido de fiscales del Ministerio Público de la Acusación. En el predio se encontraron medicamentos, residuos informáticos y acumulaciones de un material que podría ser bentonita. La investigación busca determinar si hubo depósito o enterramiento de residuos y si las intervenciones realizadas alteraron las condiciones naturales del terreno.