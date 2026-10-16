Santa Fe

Un alumno de 9 años llegó con lesiones a la escuela y su madre terminó detenida

Una docente advirtió que el alumno presentaba lesiones físicas dentro de la escuela N° 95 Simón de Iriondo (Alto Verde). Según se supo, el chico habría señalado a su madre como responsable de las heridas. La Fiscalía ordenó la detención de la mujer, de 28 años, luego de que se informara que el caso habría sido denunciado anteriormente en otras tres oportunidades.