Días después

Conmoción en La Plata: mató a su pareja, viajó a Jujuy para dejar a su hijo y se entregó

El acusado, de 48 años, afirmó que el crimen ocurrió el lunes. La víctima fue hallada en una vivienda de la ciudad y la causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 17, que investiga el hecho como femicidio.