Un hombre de 48 años se presentó espontáneamente este jueves en una comisaría de La Plata y confesó haber asesinado a su pareja en la vivienda que compartían. Según su declaración, el crimen ocurrió el lunes pasado. Tras la confesión, efectivos policiales se dirigieron al domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer.
Conmoción en La Plata: mató a su pareja, viajó a Jujuy para dejar a su hijo y se entregó
El acusado, de 48 años, afirmó que el crimen ocurrió el lunes. La víctima fue hallada en una vivienda de la ciudad y la causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 17, que investiga el hecho como femicidio.
El hallazgo del cuerpo
La Policía acudió a una casa ubicada en la calle 39, entre 121 y 122, luego de recibir la declaración del hombre. En el lugar, los agentes encontraron a la víctima con signos compatibles con una asfixia mecánica.
De acuerdo con la información policial a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, el acusado fue identificado por sus iniciales, J. M. B., mientras que la mujer fue identificada como G. P. M.
Tras la intervención de los efectivos, el hombre quedó detenido y la escena fue preservada para realizar las pericias correspondientes.
El viaje a Jujuy después del crimen
En su declaración, el acusado manifestó que, después de matar a su pareja, viajó a la provincia de Jujuy para dejar a su hijo, de un año y medio, al cuidado de su hermana.
Según la información oficial, esa circunstancia fue corroborada telefónicamente antes de que el hombre regresara a La Plata y se presentara en la dependencia policial.
La investigación
El caso se investiga como femicidio y quedó en manos de la Fiscalía N.º 17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien se encontraba de turno.
La investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen, ocurrido presuntamente el lunes, y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.