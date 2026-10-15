Un trágico siniestro vial registrado en el kilómetro 99 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera en el complejo Zárate-Brazo Largo, dejó como saldo un camionero fallecido luego de que dos transportes de carga colisionaran y se incendiaran de manera inmediata. El luctuoso hecho formó parte de una noche crítica en el corredor que une las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, donde se produjeron dos accidentes a escasa distancia entre sí, obligando a interrumpir el tránsito en ambos sentidos durante unas seis horas.
Un camionero murió tras un incendio por un choque entre dos transportes de carga
Un choque seguido de incendio entre dos camiones en el complejo Zárate-Brazo Largo dejó un chofer fallecido y provocó el corte total de la Ruta Nacional 12 durante seis horas.
El siniestro de mayor gravedad ocurrió cuando, por causas que aún son materia de investigación judicial y pericial, dos vehículos de gran porte impactaron violentamente sobre la calzada. Las llamas se apoderaron en cuestión de minutos de ambas unidades mientras las dotaciones de auxilio trabajaban en el lugar. Mauricio Vega, jefe de Bomberos Voluntarios de Zárate, confirmó la muerte de uno de los conductores como consecuencia directa del choque y el posterior fuego. Las autoridades aún no revelaron la identidad de la víctima ni el tipo de carga que transportaban los camiones.
Apenas a cuatro kilómetros de ese lugar, sobre el kilómetro 103 de la misma traza vial, se había producido poco antes otro impacto entre vehículos de transporte pesado. Si bien en este segundo episodio los choferes sólo sufrieron heridas de carácter leve y no se estableció una vinculación directa entre ambos accidentes, la cercanía geográfica y temporal entre los siniestros generó una sobrecarga en los operativos de emergencia y agravó el colapso vehicular.
Ante la magnitud del incendio y los trabajos de remoción sobre el asfalto, la empresa concesionaria Autovía del Mercosur dispuso el corte total del tránsito en el kilómetro 85 (peaje Zárate) hacia el norte y en el kilómetro 119 (puesto de la Policía Caminera de Ibicuy) en sentido contrario. La circulación para automovilistas, colectivos de larga distancia y transportistas recién pudo restablecerse pasadas las 5:30 de la mañana del jueves, tras la finalización de las tareas de peritaje y despeje de la calzada.