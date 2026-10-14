Juicio por desaparición

Caso Loan: detuvieron a un hombre por falso testimonio

Se trata del chofer que trasladó a Laudelina Peña a Corrientes. Había viajado junto a Laudelina, su hija Macarena, el diputado Diego Pellegrini y el abogado José Codazzi, cuando la tía de Loan habló del supuesto accidente.