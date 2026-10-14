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Caso Loan: detuvieron a un hombre por falso testimonio

Se trata del chofer que trasladó a Laudelina Peña a Corrientes. Había viajado junto a Laudelina, su hija Macarena, el diputado Diego Pellegrini y el abogado José Codazzi, cuando la tía de Loan habló del supuesto accidente.

Laudelina Peña es tía de Loan, el nene desaparecido en Corrientes.Laudelina Peña es tía de Loan, el nene desaparecido en Corrientes.
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El conductor que trasladó a Laudelina Peña desde la localidad correntina de 9 de Julio hasta la fiscalía de la ciudad de Corrientes fue detenido por falso testimonio, luego de declarar este miércoles en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Loan Peña desapreció en la localidad correntina de 9 de Julio en 2024.Loan Peña desapreció en la localidad correntina de 9 de Julio en 2024.

Según indicó la abogada María Belén Russo Cornara —representante de la familia del menor— en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Agustín Ybarra viajaba en el vehículo junto a Laudelina, su hija Macarena, el diputado Diego Pellegrini y el abogado José Codazzi durante el traslado en el que la tía del niño declaró la versión de un supuesto accidente.

Inconsistencias durante la declaración

Russo Cornara señaló que Ybarra no pudo responder de manera consistente las preguntas que le hicieron durante su declaración y sostuvo que, según su versión, durante las cinco horas que permanecieron dentro del vehículo no hubo ninguna conversación.

loan peñaLoan desapreció durante un almuerzo familiar.

La abogada explicó que Gendarmería retuvo al conductor y que, de acuerdo con lo informado en la resolución del tribunal, la fiscalía de turno será la encargada de llevar adelante su detención.

La agenda de las audiencias

Las audiencias fueron retomadas este martes con la declaración de seis personas, al tiempo que el jueves será el turno de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el nene asesinado por su madre y la pareja de ella.

Mirá tambiénCaso Loan: se realizan nuevos peritajes luego de la contundente declaración de la tía

Dupuy brindará testimonio mediante videoconferencia acerca de las diez personas procesadas en paralelo que dijeron haber sido parte de la Fundación Dupuy y que, al llegar a esa provincia, lo hicieron por su propia cuenta sin tener el aval de la ONG.

Fuentes judiciales informaron que esta será la última vez que haya tres audiencias por semana, ya que después se acortará a dos jornadas, al menos hasta el próximo 1 de diciembre.

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