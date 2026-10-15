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Este viernes se reanuda el juicio contra Pity Álvarez: declararán cinco testigos

El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, confirmó que se trata de cuatro personas de identidad reservada y una perito.

El músico está acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.El músico está acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.
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El juicio contra el cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, se reanudará este viernes en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires con la declaración de cinco testigos.

Fernando Burlando, lawyer for the daughters of late Argentine soccer legend Diego Maradona, leaves the San Isidro court after a hearing to determine the future of soccer legend Diego Maradona's trial, after one of the three presiding judges stood down from the case amid accusations of ethical breaches, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 29, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianEl abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando.

El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, confirmó que se trata de cuatro personas de identidad reservada y una perito.

El rechazo del tribunal

La audiencia comenzará a las 11.30 luego de que los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro desestimaron la nulidad de la pericia interdisciplinaria, que había sido solicitada por los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

Los letrados denunciaron que los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) elaboraron el dictamen con anticipación, por lo que requirieron la recusación de los forenses, planteo que también fue rechazado por los magistrados.

El pedido de la defensa

Por tanto y de manera subsidiaria, los abogados habían pedido que se cite a declarar a los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, “junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación” del artista.

Si bien el informe “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”, los peritos de parte, Enrique Gallego y Rafael Herrera Milano, firmaron en disconformidad y señalaron que “el peritado no se encontraba lúcido”, al momento de realizar el análisis.

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“También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense”, agrega el documento.

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