El hospital psiquiátrico Solar Colonial, donde está internado Cristian “Pity” Álvarez, manifestó su preocupación por la participación del cantante en las audiencias del juicio en el que está acusado del homicidio de Cristian Díaz. En un documento presentado ante las autoridades, la institución advirtió que esas instancias podrían afectar su salud mental y agravar el componente paranoide de su cuadro.
El Pity Álvarez podría descompensarse si participa del juicio, advirtió el hospital psiquiátrico
El centro médico pidió que no participe de las audiencias por el crimen de Cristian Díaz y advirtió que la exposición judicial podría agravar su cuadro durante la internación.
Los profesionales desaconsejaron que el músico participe de audiencias, interrogatorios, traslados y otras situaciones vinculadas al proceso judicial, tanto de manera presencial como virtual. Además, solicitaron que se tenga en cuenta el criterio del equipo terapéutico que está a cargo de su tratamiento.
El hospital también pidió quedar exento de eventuales responsabilidades médicas, penales o civiles ante una posible descompensación si su recomendación no es atendida.
El rechazo a las audiencias
En el escrito, la institución hizo referencia a la evaluación del cuerpo médico forense, que habría determinado que Álvarez debe continuar con el proceso judicial penal en curso y participar activamente durante su internación.
Frente a esa evaluación, el Solar Colonial expresó su desacuerdo y sostuvo que el músico no debe interrumpir su tratamiento ni exponerse a factores externos que puedan poner en riesgo su estabilidad psíquica.
“Desaconsejamos en forma rotunda que, mientras curse su internación actual, pueda participar en forma simultánea de un proceso penal que incluya audiencias (virtuales o presenciales), interrogatorios, traslados y situaciones similares que podrían atentar contra su estabilidad y la de terceros”, señalaron.
Además, consideraron que esa exposición está “rotundamente contraindicada” desde el punto de vista terapéutico-asistencial. El documento sostiene que el cantante todavía presenta “indicadores de riesgo cierto e inminente para sí o terceros”.
Riesgos para su salud mental
Los profesionales manifestaron su preocupación por la posibilidad de que Álvarez quede expuesto a situaciones que podrían resultarle hostiles, como interrogatorios y presión mediática o judicial.
Según explicaron, ese escenario podría afectar su cuadro debido a su componente paranoide. “Esta posible exposición a dicho ambiente llevaría a desencadenar un estallido de su sintomatología aguda”, advirtieron.
Por ese motivo, insistieron en que el músico no debe participar del proceso judicial mientras continúe con su internación actual.
Los antecedentes citados
El hospital también hizo referencia a los antecedentes de salud mental del cantante y señaló que, antes de su internación, había abandonado el tratamiento psicofarmacológico y consumía diariamente múltiples sustancias psicoactivas.
El documento describe conductas desorganizadas, como encerrarse en su habitación para consumir sustancias, permanecer allí bajo llave y cambiar sistemáticamente la cerradura de su domicilio. Los profesionales vincularon esos comportamientos con su ideación paranoide.
Según el escrito, esas conductas se incrementaron durante el proceso penal, lo que, de acuerdo con la institución, demuestra la incidencia de esa situación en el cuadro agudo del paciente.
El pedido a la Justicia
Ante este escenario, el Solar Colonial solicitó la intervención del juzgado de familia a cargo del control de la internación, del juzgado civil involucrado en la determinación de la capacidad jurídica de Álvarez y del órgano de revisión.
El objetivo es que se contemple el criterio del equipo terapéutico tratante para evitar una desestabilización del cantante. En el documento, los profesionales reiteraron que no debe participar de las audiencias mientras dure la internación actual.
Por último, pidieron quedar eximidos de cualquier responsabilidad médica, penal o civil derivada de una eventual descompensación que pudiera producirse durante las audiencias o como consecuencia de su participación en ellas.