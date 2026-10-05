Justicia civil

Pity Álvarez fue trasladado a una clínica de salud mental antes de una pericia clave para el juicio

El músico fue derivado desde el Hospital Tornú a un centro especializado de Castelar. Este lunes será evaluado por una junta del Cuerpo Médico Forense para determinar si está en condiciones psíquicas de continuar afrontando el proceso por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz.