Cristian Gabriel “Pity” Álvarez Congiú, de 54 años, fue trasladado desde el Hospital Tornú a una clínica de salud mental de Castelar, en la provincia de Buenos Aires, mientras la Justicia define cómo continuará el juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido en 2018.
Pity Álvarez fue trasladado a una clínica de salud mental antes de una pericia clave para el juicio
El músico fue derivado desde el Hospital Tornú a un centro especializado de Castelar. Este lunes será evaluado por una junta del Cuerpo Médico Forense para determinar si está en condiciones psíquicas de continuar afrontando el proceso por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz.
El traslado se produjo el viernes y antecede a una nueva evaluación médica considerada determinante para el proceso.
El músico fue derivado a la clínica Solar Colonial, donde ya había permanecido internado entre fines de 2021 y mediados de 2023. Allí continuará bajo atención especializada mientras se realiza el nuevo estudio solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29.
La evaluación comenzará este lunes a las 13 en la sede del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo será establecer si Álvarez cuenta actualmente con las condiciones psíquicas necesarias para afrontar la etapa que resta del juicio.
La Justicia busca determinar si puede continuar el juicio
La nueva pericia fue ordenada luego de distintos episodios registrados durante las últimas semanas, entre ellos descompensaciones que llevaron a que el músico fuera trasladado a centros asistenciales y la decisión de la Justicia civil de disponer su internación psiquiátrica.
El TOC N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, había dispuesto un nuevo informe interdisciplinario para determinar si Álvarez puede continuar sometido al proceso penal y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
El examen estará a cargo de profesionales del Cuerpo Médico Forense. La Fiscalía solicitó que, dentro de las posibilidades, participen especialistas en psiquiatría y psicología que ya habían evaluado al músico en instancias anteriores.
La defensa, en tanto, presentó como peritos de parte a los psiquiatras Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego. Ambos habían elaborado previamente un informe sobre la situación de Álvarez, presentado ante la Justicia Civil.
La evaluación deberá determinar, entre otros aspectos, si el músico puede comprender lo que ocurre durante las audiencias y participar del proceso judicial. Se trata de una cuestión relevante porque el juicio por el homicidio de Díaz había quedado en pausa a partir de la situación de salud del acusado.
Los jueces habían considerado que no era indispensable la presencia permanente de Álvarez durante todas las jornadas del debate, aunque sus abogados sostuvieron que su ausencia podía afectar el ejercicio del derecho de defensa. Por ese motivo, insistieron en que se suspendieran las audiencias hasta contar con una nueva evaluación.
La Justicia civil, además, había ordenado previamente una internación psiquiátrica forzosa por un período que no puede superar los 90 días, en el marco de las medidas adoptadas tras los episodios protagonizados por el músico.
Cuál es la situación de la causa
El juicio contra Álvarez comenzó el 10 de agosto y tiene como eje el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.
Según la acusación, ambos hombres mantenían una discusión cuando Álvarez le disparó a Díaz con un arma calibre .25. La víctima recibió cuatro impactos y murió en el lugar. Después del hecho, el músico escapó junto con su pareja y permaneció prófugo hasta que se presentó ante la Policía al día siguiente.
El debate oral quedó interrumpido después de una serie de episodios relacionados con el estado de Álvarez. Uno de ellos ocurrió cuando sufrió una descompensación durante una audiencia y tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández.
Posteriormente fue internado en el Hospital Tornú, donde permaneció durante aproximadamente dos semanas en el área de terapia intermedia. Durante ese período también protagonizó un intento de abandonar el establecimiento sin autorización, episodio que derivó en nuevas medidas judiciales y en el pedido de una internación psiquiátrica.
Con este nuevo escenario, el Tribunal decidió avanzar con otra evaluación interdisciplinaria. El resultado será utilizado para establecer si Álvarez puede continuar participando del juicio y en qué condiciones.
La Fiscalía, además, pidió que se incorporen al análisis tres entrevistas concedidas por el músico desde fines de agosto. Una fue realizada en la antesala de los tribunales mientras se desarrollaba el juicio; otra, luego de su traslado al Hospital Fernández; y la tercera, el 29 de septiembre, cuando permanecía internado en el Tornú.
La defensa cuestionó las diferencias entre evaluaciones médicas anteriores y las conclusiones surgidas de los profesionales que atendieron al músico durante su internación. Sus abogados plantearon que esas discrepancias deben ser explicadas por los especialistas antes de avanzar con el debate.
La nueva pericia no definirá la responsabilidad penal de Álvarez por el homicidio que se le atribuye. Su finalidad es establecer si actualmente se encuentra en condiciones de comprender el proceso, comunicarse con sus abogados y participar de las instancias que todavía restan del juicio.
El resultado del estudio será, por lo tanto, uno de los elementos centrales para que el tribunal determine los próximos pasos del proceso judicial.