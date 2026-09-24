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Pity Álvarez sigue internado y estable: qué dice el nuevo parte médico

El músico permanece en el Hospital Tornú tras sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. El informe señaló que tiene la presión arterial controlada y no presentó complicaciones durante la observación.

Difundieron un nuevo parte médico de Pity Álvarez tras su crisis hipertensiva.Difundieron un nuevo parte médico de Pity Álvarez tras su crisis hipertensiva.
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Cristian “Pity” Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú y se encuentra estable, según el nuevo parte médico difundido este jueves. La cartera informó que se le realizaron estudios y que continúa en observación en el área de terapia intermedia.

El reporte señaló además que mantiene la presión arterial controlada y que no presentó complicaciones durante el período de seguimiento. Mientras tanto, continúan las gestiones para trasladarlo a una clínica correspondiente a su cobertura médica.

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El accidente que precedió a la internación

La hospitalización se produjo horas después de un accidente de tránsito protagonizado por Álvarez durante la madrugada del martes, en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal.

El músico conducía un Volkswagen Bora cuando chocó contra un Peugeot 208 que se encontraba cargando combustible. El hecho ocurrió cerca de las 2:10 en una estación ubicada en avenida San Martín y Nicasio Oroño. No hubo heridos.

El conductor del Peugeot realizó una denuncia y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6, que dispuso actuaciones por presunto incumplimiento de obligaciones legales.

Horas más tarde, cerca de las 23, Álvarez fue trasladado en ambulancia al Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio.

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