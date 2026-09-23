Cristian “Pity” Álvarez fue internado en las últimas horas en el Hospital Tornú luego del choque que protagonizó en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal. La situación generó incertidumbre en torno a la continuidad del juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Díaz.
Internaron a Pity Álvarez: qué pasará ahora con el juicio por Cristian Díaz
El músico permanece en terapia intermedia tras sufrir una crisis hipertensiva, mientras sus abogados solicitaron medidas urgentes ante la audiencia prevista para este miércoles.
El músico permanece internado en el área de terapia intermedia del hospital y, según trascendió, durante la mañana estaba previsto que fuera trasladado a una clínica de su obra social.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los médicos dispusieron su internación para mantenerlo bajo control debido a una presunta crisis hipertensiva.
Qué pasará con la audiencia
La internación de Álvarez se produce a pocas horas de una nueva audiencia del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.
La jornada estaba prevista para este miércoles desde las 11.30 y contemplaba la declaración de cuatro testigos propuestos por la defensa del músico, integrada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro.
Entre las personas convocadas se encuentra Cristina Congiu, madre de Álvarez. También fueron propuestos Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, quienes viven en el barrio o forman parte del círculo cercano del músico.
Hasta el momento, no se informó en el material aportado una decisión del tribunal respecto de la realización de la audiencia ante la internación del acusado.
El choque que generó preocupación
El estado de salud de Álvarez se conoció poco después del siniestro vial ocurrido en la avenida San Martín al 2400, en La Paternal.
El episodio tuvo lugar en una estación de servicio y fue protagonizado por el músico. Según la información disponible, se trató de un choque leve y no hubo personas heridas.
Sin embargo, el episodio generó preocupación entre sus abogados debido al contexto judicial que atraviesa el cantante y a la proximidad de una nueva jornada del debate.
Los defensores manifestaron su preocupación y plantearon que la situación requiere atención por parte del tribunal.
El pedido de los abogados
Sebastián Queijeiro se refirió al escenario generado después del choque y sostuvo que la situación se encuentra “al límite de todo”.
El abogado también explicó que, aunque el siniestro fue de escasa gravedad, su principal preocupación está vinculada con el impacto que el episodio pueda tener sobre Álvarez.
“Muy al límite todo... Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él”, expresó Queijeiro.
En ese contexto, el defensor solicitó “medidas urgentes” al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.
Mientras Álvarez continúa internado, resta conocer qué resolución adoptará la Justicia respecto de la audiencia prevista para este miércoles y cómo continuará el proceso por el crimen de Cristian Díaz.