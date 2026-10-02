Cristian “Pity” Álvarez fue trasladado desde el Hospital Tornú a la institución de salud mental Solar Colonial, ubicada en Castelar, mientras permanece en pausa el juicio que se le sigue por el homicidio de Cristian Díaz.
Trasladaron a Pity Álvarez a un centro psiquiátrico de Castelar antes de una nueva pericia
El músico fue derivado desde el Hospital Tornú y será evaluado el lunes por el Cuerpo Médico Forense. El resultado determinará si está en condiciones de continuar el juicio por homicidio.
El próximo lunes 5 de octubre deberá ser trasladado al Cuerpo Médico Forense para someterse a una nueva evaluación interdisciplinaria. La cita fue fijada para las 13 y tendrá como objetivo determinar si puede continuar participando del proceso judicial.
La pericia que definirá el futuro del juicio
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ordenó el nuevo estudio después de una nueva internación del músico y de la intervención de la Justicia civil en relación con su estado de salud.
La evaluación estará a cargo del Cuerpo Médico Forense y deberá analizar si Álvarez puede afrontar el juicio sin que se vean afectadas sus garantías constitucionales.
Hasta que se conozcan los resultados, el debate oral continuará suspendido.
Qué resolvió el tribunal
La decisión fue adoptada por el tribunal que preside Gustavo Goerner, acompañado por los jueces Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.
Los profesionales deberán elaborar un informe interdisciplinario sobre las condiciones del músico para comprender el proceso y participar de su defensa. Si se cumplen los plazos previstos, hacia el 13 de octubre podría definirse cómo continuará el juicio.
La medida se produjo después de que, semanas atrás, el tribunal hubiera rechazado otros pedidos de suspensión formulados por la defensa.
La acusación contra Pity Álvarez
Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
Según la acusación, una discusión entre ambos derivó en una pelea y el músico efectuó cuatro disparos contra Díaz antes de abandonar el lugar.
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Un proceso atravesado por evaluaciones médicas
La aptitud de Álvarez para afrontar el juicio ya había sido motivo de evaluaciones anteriores y de distintas resoluciones judiciales.
En 2026, el proceso pudo avanzar luego de que se considerara que estaba en condiciones de ser juzgado, aunque su situación volvió a ser revisada a partir de nuevos informes médicos.
La pericia prevista para este lunes será incorporada al expediente antes de que el tribunal resuelva si el debate puede continuar o debe mantenerse suspendido.