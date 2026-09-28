El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, continúa este lunes mientras el músico permanece internado en el Hospital Tornú, donde ingresó días atrás luego de atravesar una crisis hipertensiva.
Pity Álvarez sigue internado y el juicio no se detiene: quiénes declaran
La audiencia continúa este lunes en los tribunales porteños, con un sacerdote y un perito entre las personas convocadas para brindar testimonio en el proceso por la muerte de Cristian Díaz.
La audiencia se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde está previsto que declaren un sacerdote y una perito. El resto de los testigos convocados tiene identidad reservada.
Quiénes declaran
Durante la jornada está previsto que brinden testimonio un cura y una perito. Por disposición judicial, los demás testigos que participan del debate permanecen bajo reserva de identidad.
El proceso continúa pese a la situación médica que atraviesa actualmente el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien permanece bajo atención médica en el Hospital Tornú.
La defensa pidió suspender el debate
Los abogados de Álvarez, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, presentaron distintos pedidos de nulidad durante el proceso.
Sin embargo, el tribunal rechazó los planteos y sostuvo que el cuadro actual del músico no constituye una situación novedosa que permita justificar la suspensión del debate.
De esta manera, las audiencias continúan mientras se aguarda la evolución del estado de salud del acusado.
Sigue internado en el Tornú
Álvarez permanece internado desde hace varios días luego de sufrir una crisis hipertensiva. Su defensa había solicitado que fuera trasladado a un instituto médico perteneciente a su obra social.
Hasta el momento, según la información aportada, ningún hospital aceptó recibirlo, por lo que continúa alojado en el Hospital Tornú.
El músico permanece allí a la espera de estabilizarse y recibir el alta médica, mientras el juicio por el crimen de Cristian Díaz sigue adelante en el tribunal porteño.