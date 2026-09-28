#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Este lunes

Pity Álvarez sigue internado y el juicio no se detiene: quiénes declaran

La audiencia continúa este lunes en los tribunales porteños, con un sacerdote y un perito entre las personas convocadas para brindar testimonio en el proceso por la muerte de Cristian Díaz.

Pity Álvarez permanece hospitalizado mientras continúa el proceso judicial.Pity Álvarez permanece hospitalizado mientras continúa el proceso judicial.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018, continúa este lunes mientras el músico permanece internado en el Hospital Tornú, donde ingresó días atrás luego de atravesar una crisis hipertensiva.

La audiencia se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde está previsto que declaren un sacerdote y una perito. El resto de los testigos convocados tiene identidad reservada.

Mirá tambiénPity Álvarez sigue internado y estable: qué dice el nuevo parte médico

Quiénes declaran

Durante la jornada está previsto que brinden testimonio un cura y una perito. Por disposición judicial, los demás testigos que participan del debate permanecen bajo reserva de identidad.

El proceso continúa pese a la situación médica que atraviesa actualmente el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien permanece bajo atención médica en el Hospital Tornú.

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baño, junto con Pity. Foto: Daniel VidesLa audiencia se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

La defensa pidió suspender el debate

Los abogados de Álvarez, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, presentaron distintos pedidos de nulidad durante el proceso.

Sin embargo, el tribunal rechazó los planteos y sostuvo que el cuadro actual del músico no constituye una situación novedosa que permita justificar la suspensión del debate.

De esta manera, las audiencias continúan mientras se aguarda la evolución del estado de salud del acusado.

Sigue internado en el Tornú

Álvarez permanece internado desde hace varios días luego de sufrir una crisis hipertensiva. Su defensa había solicitado que fuera trasladado a un instituto médico perteneciente a su obra social.

Hasta el momento, según la información aportada, ningún hospital aceptó recibirlo, por lo que continúa alojado en el Hospital Tornú.

El músico permanece allí a la espera de estabilizarse y recibir el alta médica, mientras el juicio por el crimen de Cristian Díaz sigue adelante en el tribunal porteño.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro