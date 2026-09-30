Pity Álvarez afrontará este miércoles una nueva jornada del juicio por el crimen de Cristian Díaz, en medio de la incertidumbre generada por la reciente decisión de disponer su internación forzosa durante 90 días.
Qué pasará con el juicio a Pity Álvarez tras su internación forzosa por 90 días
La defensa del músico volvería a solicitar la suspensión del debate oral por el crimen de Cristian Díaz, luego de que un informe de Salud Mental señalara que no se encuentra en condiciones de participar de las audiencias.
La audiencia se llevará a cabo a partir de las 11 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, mientras se espera conocer cómo continuará el debate luego de la medida adoptada por el Juzgado Civil N°4.
La defensa volvería a pedir la suspensión
En este contexto, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños presentarían nuevamente un pedido para suspender el debate oral que enfrenta el músico por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.
La solicitud estaría vinculada con la situación médica de Álvarez, ya que, a partir del dictamen judicial, no puede presenciar las audiencias y no se encuentra apto para afrontar el juicio.
Por ese motivo, la jornada de este miércoles estará marcada por la expectativa sobre la postura que adoptará el tribunal frente al nuevo escenario.
El informe de Salud Mental
La situación se conoció luego de que el Juzgado Civil N°4 recibiera un informe elaborado por el Área de Salud Mental de la Clínica Dharma, cuyos profesionales evaluaron al músico el pasado 23 de septiembre en el Hospital Tornú.
Según el documento, Álvarez “presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros”, una conclusión que fue incorporada al expediente y derivó en la medida de internación.
Internación durante 90 días
A partir de ese informe, se convalidó la internación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú en el Hospital Tornú por un período de 90 días.
Mientras permanece internado y a la espera de su evolución médica, este miércoles se desarrollará una nueva audiencia del juicio. La defensa buscaría que el debate oral sea suspendido ante la imposibilidad del músico de asistir a las audiencias y afrontar actualmente el proceso.