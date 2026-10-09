El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la nulidad de la pericia interdisciplinaria que había solicitado la defensa de Cristian "Pity" Álvarez, ya que los representantes legales de Álvarez consideraban que el estudio habría sido elaborado previamente.
Juicio a Pity Álvarez: rechazaron la nulidad de la pericia interdisciplinaria pedida por la defensa
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires indicó la continuidad del juicio por supuesto homicidio.
Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que los magistrados rechazaron el planteo de los letrados Javier Baños y Sebastián Queijeiro y que el juicio, donde se lo juzga por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, continuará el próximo viernes 16 de octubre, a partir de las 11.30.
Cuestionamientos al informe pericial
En el planteo solicitaban la invalidez e “ineficacia” del análisis porque “se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones”.
La misma defensa había requerido la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen a raíz de haber "documentado" una conclusión con anticipación a la pericia realizada en el CMF, al tiempo que peticionaron un nuevo examen al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.
Por tanto y de manera subsidiaria, los abogados habían pedido que se cite a declarar a los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, "junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación" del artista.
Disidencias sobre el estado mental
Si bien el informe “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”, ambos peritos firmaron en disconformidad y señalaron que “el peritado no se encontraba lúcido”, al momento de realizar el análisis.
"Hasta tanto estas cuestiones sean resueltas, solicitamos que se suspenda la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 (...)", se lee en el escrito de 22 páginas al que accedió esta agencia, mientras que reclamarán nuevamente la nulidad del debate debido a que transcurrieron más de 16 días desde la última audiencia.
“También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense”, agrega el documento.