El Cuerpo Médico Forense determinó este martes que Cristian “Pity” Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio en el que está acusado por el homicidio de Cristian Díaz.
Pity Álvarez fue declarado apto para enfrentar el juicio por homicidio
El Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico comprende el proceso judicial y puede ejercer sus facultades procesales. El debate oral podrá reanudarse tras la suspensión.
La pericia oficial concluyó que el músico comprende el sentido y alcance del proceso judicial y que puede ejercer sus facultades procesales durante el debate.
Qué resolvieron los peritos
La evaluación había sido ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 después de una nueva internación de Álvarez y de las dudas surgidas sobre su estado de salud mental.
Los especialistas debían establecer si podía participar del juicio sin que se vieran afectadas sus garantías constitucionales.
Con el resultado de la pericia, el tribunal deberá avanzar ahora con la reanudación del proceso.
Un juicio que estaba suspendido
El debate había quedado en pausa hasta conocer el resultado de esta nueva evaluación interdisciplinaria.
Álvarez había sido trasladado previamente desde el Hospital Tornú a una institución de salud mental en Castelar, donde permaneció bajo atención especializada.
El informe forense se incorporará al expediente antes de que se defina formalmente la fecha de continuidad del juicio.
La acusación
Pity Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
Según la acusación, una discusión entre ambos terminó con cuatro disparos contra Díaz. Después del hecho, el músico habría abandonado el lugar y descartado el arma.
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Qué puede pasar ahora
Con la declaración de aptitud, el proceso podrá retomar su curso ante el TOC N°29.
El tribunal deberá definir el cronograma de audiencias y las medidas pendientes antes de continuar con la producción de prueba.
La causa entra así en una nueva etapa después de la suspensión ordenada para evaluar el estado del acusado.