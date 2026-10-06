Cristian “Pity” Álvarez será sometido este lunes a una nueva pericia interdisciplinaria para determinar si se encuentra en condiciones de continuar con el juicio en su contra por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
Pity Álvarez enfrenta una pericia decisiva que podría suspender el juicio
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados será trasladado al Cuerpo Médico Forense para determinar si está en condiciones de continuar con el proceso por el asesinato de Cristian Díaz.
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados permanece internado en el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar y será trasladado al Cuerpo Médico Forense (CMF) para realizar la evaluación.
La nueva pericia
Sebastián Queijeiro, uno de los abogados defensores del músico, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la defensa participará de la evaluación con peritos de parte.
“Hoy es un día bisagra. Se va a definir si se sigue con el juicio o si queda suspendido”, sostuvo el letrado.
Queijeiro también se refirió a la situación de Álvarez en el nosocomio de Morón y señaló que “anda como puede”. Además, afirmó: “Es el último lugar en el que quería estar internado”.
Dónde está internado el cantante
Álvarez permanecía internado en el Hospital Tornú hasta que la Justicia ordenó su derivación al área de salud mental.
Actualmente, el cantante se encuentra en el hospital psiquiátrico Solar Colonial, en Castelar, desde donde será trasladado para realizar la nueva evaluación interdisciplinaria.
El crimen de Cristian Díaz
La acusación sostiene que Álvarez asesinó de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.
Según la acusación, después del ataque se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y luego concurrió al boliche Pinar de Rocha, ubicado en Ramos Mejía.
Cuando se entregó a la Policía, el músico declaró: “Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.
Álvarez, de 54 años, está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.
La nueva pericia determinará si el cantante se encuentra apto para continuar con el juicio o si el proceso debe quedar suspendido.