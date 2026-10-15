Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos en la noche del miércoles 14 en una calle de barrio Tablada, a pocos metros de una estación policial, en el sur de Rosario. En la madrugada del miércoles, la víctima había sido demorada por un confuso episodio registrado en una vivienda ubicada a unas 50 cuadras. Es el séptimo homicidio que se registra en el departamento Rosario en el mes de octubre.
Rosario: asesinaron a balazos a un hombre en la zona sur
El ataque ocurrió en una calle de barrio Tablada durante la noche del miércoles 14. La víctima quedó tendida en la vía pública. Se presume que los autores del crimen se desplazaban en una moto.
Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que el crimen se registró alrededor de las 20:30 en inmediaciones de Patricias Argentinas al 4300, a menos de 100 metros de avenida Uriburu y a pocas cuadras de la estación policial sur.
A esa hora se recibieron varios llamados al 911 indicando que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había al menos una persona herida, tirada por calle Patricias Argentinas.
Un rato más tarde llegó personal policial, que halló tendida en la vía pública a un hombre con heridas de arma de fuego en el tórax y en el brazo izquierdo. Fuentes de la investigación indicaron que la víctima, identificada como Maximiliano Ángel Bolognese, de 32 años, fue atacada por al menos dos personas que se desplazaban en una moto.
A los pocos minutos, personal del Sies llegó y constató el fallecimiento del Bolognese, como consecuencia de impactos en la parte alta del abdomen, hombro y brazo izquierdo.
El fiscal Franco Tassini, de la Unidad especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal para ser sometido a autopsia. Y que personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) realice un relevamiento de la escena del hecho, pericias fotográficas, levantamiento de rastros y toma de testimonios a familiares, vecinos y personas que puedan aportar datos a la investigación. A centímetros del lugar donde estaba el cuerpo se recogieron 10 vainas servidas calibre 9 milímetros, que fueron enviadas a peritar.
En base a los primeros testimonios recogidos en el lugar, se presume que al menos dos personas, hasta el momento no identificadas, llegaron en una moto y, sin mediar palabras, comenzaron a disparar contra varias persones, hiriendo mortalmente a Bolognese.
Voceros mencionaron que, cerca de la medianoche ingresó al sector de guardia del hospital Roque Sáenz Peña un hombre de 37 años, identificado como Maximiliano Darío V., con una herida de arma de fuego en el brazo derecho, que recibió un rato antes, mientras estaba con otras personas (en principio no mencionó a la víctima fatal) en inmediaciones de Patricias Argentinas al 4300.
En cuanto al hombre fallecido, el Ministerio de Gobierno y Seguridad indicó que personal policial acudió poco antes de las 3AM del miércoles hasta una vivienda de pasillo ubicada sobre calle Iriondo al 3700, de barrio Alvear.
En ese lugar, el dueño de una de las viviendas, identificado con las iniciales G. B., dijo que escuchó ruidos en su patio y al prender la luz y salir, vio a una persona en el interior de su patio que intentó escapar trepando un tapial de 2 metros de altura. Y que mientras intentaba huir, se cayó, quedando dentro de la propiedad, por lo que lo retuvo y llamó a la policía. Bolognese fue trasladado a la comisaría 21ª, con jurisdicción en la zona, donde se le labró un acta por “violación de domicilio”, ya que no se constataron daños en la casa de pasillo.
Además, tenía antecedentes en el registro del Servicio Penitenciario por una causa de robo calificado por el uso de arma de fuego, de diciembre de 2022; otra por hurto simple en un supermercado ubicado en avenida Presidente Perón y San Nicolás, de junio de 2019 y otro hecho similar en un comercio de Rioja al 800, en junio de 2022.
Es el séptimo homicidio que se registra en los primeros 14 días del mes de octubre. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 71 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.