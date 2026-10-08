Homicidio en Santa Fe

Balacera infernal en barrio San Lorenzo; un muerto y el "Toco" Zavala herido

Una construcción abandonada de Amenábar al 4600 fue escenario de un violento ataque a tiros durante las últimas horas de la tarde del jueves. Los agresores llegaron en dos motocicletas, ingresaron al inmueble y dispararon contra un grupo de hombres. Emilio Coronel murió y Víctor Zabala, conocido como “Toco”, recibió tres impactos de arma de fuego.