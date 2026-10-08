Un principio de incendio generado en el interior de una máquina tostadora de café movilizó en la tarde de este jueves a los servicios de emergencia en barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe.
Bomberos sofocaron un incendio en un tostadero de café de barrio Candioti
Ocurrió en inmediaciones del cruce de calles Belgrano y Balcarce, durante la tarde de este jueves. No hubo personas lesionadas. Intentan determinar las causas del incidente.
El siniestro, que afortunadamente no dejó personas heridas ni daños estructurales de consideración, se registró minutos antes de las 18 en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Balcarce.
El alerta ingresó a la central de bomberos a las 17.40. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se focalizaba en el interior de una cocina tostadora de café instalada dentro de un depósito.
Dicho espacio funciona como la planta de tostado de un tradicional local comercial ubicado a pocos metros, sobre bulevar Gálvez.
Intervención
Las dotaciones actuaron rápidamente mediante tareas de enfriamiento de los restos carbonosos acumulados en la maquinaria utilizando recipientes con agua, lo que permitió neutralizar el foco y sofocar por completo el proceso combustivo.
Según precisaron las fuentes oficiales, las afectaciones causadas por el calor y la combustión fueron parciales: alcanzaron el sistema de ventilación de la tostadora, los conductos de aluminio y un montículo de granos de café almacenados en el sector.
En el lugar estuvo presente el propietario del emprendimiento, un hombre de 60 años, junto con personal del Brigada Operativa Unificada (BOU) y agentes de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) a cargo del operativo de prevención.
Finalizadas las tareas de extinción e inspección, la unidad de bomberos retornó a la base a las 18.20.
Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para precisar las causas que originaron el desperfecto.