La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través de la Sección Delitos Informáticos, realizó un allanamiento en la ciudad de Santa Fe y detuvo a G. E. M., investigado por seis denuncias de presuntas estafas.
Ofrecía una casa en alquiler en Santa Fe y estafaba a interesados cobrando “anticipos”
Un hombre fue detenido este jueves, acusado de reiteradas maniobras delictivas en barrio Candioti Norte. Está cumpliendo una condena por homicidio, pero gozaba del beneficio de libertad condicional.
La medida se llevó a cabo en un domicilio de calle Güemes al 4000, donde se secuestraron dinero, un teléfono celular y documentación de interés para la causa.
La investigación permitió establecer que el involucrado ofrecía una vivienda en alquiler a través de Facebook, firmaba contratos con los interesados y recibía dinero en concepto de adelantos y gastos.
Sin embargo, llegado el momento de entregar el inmueble, no cumplía con lo acordado ni devolvía el dinero.
Condenado
A partir de tareas investigativas, análisis de conversaciones y movimientos bancarios, se reunieron elementos que vincularían al sospechoso con los hechos denunciados.
Además, se estableció que G. E. M. registra una condena firme por homicidio y se encontraba gozando del beneficio de libertad condicional.
Por disposición judicial, el detenido fue trasladado y alojado en la Seccional Séptima de la Unidad Regional I, quedando a disposición de la Justicia.
La causa está en manos del fiscal Guillermo Persello, del Ministerio Público de la Acusación.