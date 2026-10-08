La Policía de Investigaciones (PDI) de la Provincia de Santa Fe concretó este jueves cinco allanamientos simultáneos en la ciudad de San Justo y en la Unidad Penitenciaria Federal N.º 1 de Coronda, en el marco de las investigaciones por el homicidio de Alberto Roque Ramón Zanutigh, ocurrido en San Justo el 25 de enero de 2016.
Operativo de la PDI en San Justo y la cárcel de Coronda por el crimen de Alberto Zanutigh
Varias personas resultaron detenidas durante los allanamientos. Además, fue notificado un preso de la penitenciaría federal. Los uniformados secuestraron elementos relevantes para la causa.
La causa, por la que el Gobierno Provincial había dispuesto una recompensa de 16 millones de pesos para quien aportara datos certeros, sumó avances significativos tras los operativos ordenados por la fiscal interviniente, la doctora María Laura Urquiza.
Zanutigh fue asesinado de múltiples puñaladas en su domicilio de calle Belgrano al 2600, en la ciudad de San Justo (cabecera del departamento santafesino del mismo nombre), donde además le sustrajeron diversas pertenencias.
Procedimientos
Agentes de la División Homicidios del Distrito San Justo de la PDI irrumpieron en inmuebles ubicados sobre calle Hipólito Yrigoyen al 2000 y al 2500, 25 de Mayo al 1700 y en la intersección de Rivadavia y Juan Mantovani.
En simultáneo, se intervino en la cárcel federal de Coronda.
Como resultado de las irrupciones en los domicilios particulares, las fuerzas de seguridad aprehendieron a dos mujeres de 74 y 55 años por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes (N.º 23.737), y a un hombre de 42 años por tenencia indebida de arma de fuego.
En tanto, en el establecimiento penitenciario se notificó a un interno de 42 años —quien purga una condena por una causa federal de drogas— sobre su imputación formal por homicidio criminis causa, además de una nueva causa vinculada a la Ley 23.737.
Armas y drogas
En los distintos puntos inspeccionados, la PDI incautó un importante volumen de material clave para el avance del expediente: 33 teléfonos celulares, una computadora portátil, 64 gramos de cocaína, 46 gramos de cannabis, 42 gramos de sustancia de corte y 27,09 gramos de una sustancia blanquecina que dio positivo para cuatro tipos de drogas en los tests orientativos.
Además, se halló una balanza digital con restos de estupefacientes, una escopeta calibre 28 marca Centauro, dinero en efectivo, documentación y anotaciones de valor investigativo.
Los detenidos fueron trasladados a sede policial a la espera de las correspondientes audiencias imputativas, mientras los peritos analizan los elementos secuestrados para determinar el grado de participación de los involucrados en el crimen cometido hace ocho años.