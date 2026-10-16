Una mujer de nacionalidad rusa fue detenida en El Bolsón, Río Negro, en el marco de una investigación judicial que la vincula con la presunta realización de abortos clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires. La causa también contempla la hipótesis de que una beba recién nacida haya muerto durante una de esas prácticas.
Cayó una mujer rusa investigada por abortos clandestinos en Buenos Aires
La investigación también busca determinar si una beba recién nacida murió durante una de las presuntas intervenciones. Durante el allanamiento, la Policía secuestró instrumental médico, medicamentos y otros elementos de interés para la causa.
El procedimiento se concretó luego de una serie de tareas investigativas que permitieron localizar a la sospechosa en la localidad cordillerana. El operativo fue coordinado entre las fuerzas policiales de Río Negro y de la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo localizaron a la sospechosa
La investigación estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Policía de Río Negro, cuyos agentes realizaron tareas de campo y averiguaciones para establecer dónde se encontraba la mujer.
Una vez identificado el domicilio, se organizó un procedimiento con participación de efectivos de la Policía porteña. La sospechosa fue identificada como Inna Bulatova, quien residía en El Bolsón junto a sus cuatro hijos, de entre 8 y 17 años, según informó el diario Río Negro.
El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la avenida Las Flores al 4030 y se extendió durante aproximadamente una hora.
En el operativo participaron integrantes de la Comisaría 12.ª de El Bolsón, personal del Área Judicial de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística de Río Negro, además de dos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires que actuaron como veedores.
Los elementos encontrados
Durante el registro de la propiedad, los investigadores secuestraron distintos instrumentos médicos y materiales que quedaron incorporados a la causa para su análisis.
Entre los elementos incautados había estetoscopios, jeringas, agujas, bisturíes usados, tijeras, instrumental metálico, material estéril descartable y una balanza portátil.
También encontraron un frasco de oxitocina, una ampolla de ampicilina, pastillas identificadas como "Herbacción Sedante", un pasaporte y material gráfico con ilustraciones de posiciones de parto.
El hallazgo de estos objetos forma parte de las pruebas que deberán ser evaluadas en el expediente y, por sí solo, no determina la existencia de un delito ni la responsabilidad penal de la mujer.
La investigación por abortos clandestinos
La causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. La orden de captura está relacionada con la presunta realización de abortos clandestinos y con la hipótesis de la muerte de una beba recién nacida durante una de esas intervenciones.
En el marco del expediente, el juez César Lanfranchi aceptó el requerimiento formulado por la jueza porteña Karina Rodríguez y autorizó la denominada "extradición interna" de la detenida desde Río Negro hacia la Ciudad de Buenos Aires.