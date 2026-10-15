Un violento episodio se registró en la tarde de este jueves en la zona oeste de la capital santafesina, cuando un procedimiento policial derivó en una persecución, el secuestro de presunta cocaína, un vehículo incautado y un efectivo herido tras ser agredido por allegados del sospechoso.
Un delincuente escapó porque su familia atacó a los policías y hasta les soltó sus pitbull
Ocurrió este jueves por la tarde, en calles de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe. Un oficial resultó herido durante el operativo, que incluyó a numerosas patrullas.
El hecho ocurrió minutos después de las 15.30, cuando uniformados de la Brigada Motorizada patrullaban la zona de calle Ricardo Aldao, en barrio Villa Hipódromo.
Al llegar a la intersección con Lamadrid, los agentes divisaron a un hombre a bordo de una motocicleta Honda XR, de color negra y blanca, que circulaba hacia el norte.
Al percatarse de la presencia policial, el motociclista realizó una maniobra evasiva, dio la vuelta y aceleró a gran velocidad para darse a la fuga.
Las patrullas iniciaron entonces una persecución e informaron lo sucedido a la Central de Emergencias 911.
Descarte
Durante la huida, el sospechoso arrojó un envoltorio a la vía pública.
Una de las unidades motorizadas interrumpió su marcha para asegurar el elemento descartado —el cual, tras las primeras verificaciones, contenía material estupefaciente (presuntamente cocaína)—, mientras que la otra continuó tras los pasos del fugitivo.
La persecución culminó en la esquina de Lamadrid y Ángel Cassanello, donde el sujeto abandonó el rodado en la calle e ingresó raudamente a un inmueble del lugar.
Al intentar ingresar a la finca en el marco de la flagrancia y la persecución en curso, el personal policial fue interceptado por familiares del sospechoso, quienes impidieron violentamente el acceso.
Ante la hostilidad del entorno, se solicitó apoyo de urgencia, arribando al lugar refuerzos del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo de Caballería.
Mientras los uniformados intentaban avanzar para concretar la aprehensión, los allegados del hombre comenzaron a agredir físicamente a los agentes y liberaron a perros de raza pitbull para que los atacaran.
Esta maniobra facilitó la fuga del sospechoso por los techos de fincas linderas.
Saldo del procedimiento
Como consecuencia de las agresiones y los incidentes, un oficial de policía resultó con lesiones y debió recibir asistencia.
Pese a que el conductor no pudo ser aprehendido en el momento, el operativo concluyó con el secuestro del motovehículo y del material estupefaciente.
Lo actuado quedó a disposición de la Justicia correspondiente en el marco de la causa por resistencia a la autoridad e infracción a la Ley de Estupefacientes.
Lo ocurrido quedó asentado en la Comisaría 6.ª de la Unidad Regional I.