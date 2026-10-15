Responsabilidad penal

Suicidio en el hospital: "Nunca, jamás, se deja el arma de fuego sin la custodia de su portador"

El camarista Sebastián Creus rechazó los cuestionamientos de la defensa y mantuvo la pena de tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para un agente penitenciario por la muerte de un paciente del hospital Mira y López de Santa Fe.