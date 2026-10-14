Corrupción institucional

Coimas en la planta automotor de Esperanza: condenaron a otros dos policías

Los suboficiales Bernardo González y Bruno Vignatti recibieron tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales y multas millonarias. Ya son tres los efectivos condenados en la causa, mientras que el exjefe de la repartición, Cristian Vittore, permanece en prisión preventiva.