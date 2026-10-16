Santa Fe

Dos falsos operarios asaltaron a un hombre de 80 años en su casa en barrio Guadalupe Oeste

Los delincuentes llegaron a una vivienda de Mitre al 7300 con el argumento de que debían reparar líneas telefónicas. Una vez que el propietario les abrió la puerta, uno de ellos exhibió una faca y lo obligó a permanecer dentro de la casa. Los intrusos revolvieron los ambientes durante aproximadamente una hora y escaparon con una notebook, una tablet y otros elementos.