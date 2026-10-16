En un fuerte operativo desplegado en el marco del Plan Bandera, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una peligrosa estructura dedicada al narcomenudeo que operaba en el sudoeste de Rosario.
Cayeron los "herederos" del "Sapo" Saravia: megaoperativo para desarticular una red narco
La Policía Federal realizó 25 allanamientos simultáneos. El foco se concentró en barrio Villa Banana de Rosario, pero también hubo procedimientos en la localidad de Roldán.
Tras 25 allanamientos simultáneos realizados en la gran ciudad del sur provincial y su vecina localidad de Roldán, la fuerza federal detuvo a seis hombres y secuestró dosis de cocaína, marihuana, armas de fuego y más de 1,6 millones de pesos en efectivo.
La investigación, llevada adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario (DFI), puso el foco en el control territorial de Villa Banana, un sector convulsionado tras el asesinato del agente de la PFA Rodolfo Manfredi, ocurrido el pasado 11 de junio.
Línea familiar
Las tareas de inteligencia tuvieron como antecedente la caída del "Clan Muñoz", una facción nacida como un desprendimiento de Los Monos que originalmente respondía a Dalmacio “Sapo” Saravia y a su hijo, Leo Rey Saravia, ambos hoy tras las rejas.
Sin embargo, las pesquisas permitieron establecer que la actividad ilegal en Villa Banana no se detuvo tras esas detenciones.
Según determinaron los investigadores, la conducción del negocio del narcomenudeo fue asumida por el yerno de Dalmacio Saravia, quien reorganizó la comercialización de estupefacientes en la zona.
Operativo
Con los datos reunidos, la jueza María de los Ángeles Granato (Colegio de Jueces de Primera Instrucción N.º 2) ordenó los mandamientos judiciales, articulados junto a la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal César Cabrera Molino.
Las irrupciones se concentraron en puntos clave de Villa Banana —sobre bulevar 27 de Febrero, pasaje Gutenberg y las calles Gálvez, Lejarza y Servando Bayo—, así como en una propiedad de la calle General Juan José Valle, en Roldán.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos seis hombres y se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, además de dos revólveres con municiones y 29 teléfonos celulares, entre otros elementos.
Todos los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes (N.º 23.737).
Para denunciar
Ante movimientos sospechosos relacionados con la venta o elaboración de drogas, el Ministerio de Seguridad recuerda que la ciudadanía puede aportar datos de manera anónima al 0800-333-7642 o vía correo electrónico a [email protected].